Palabras inútiles

Los conocimientos -y entre ellos la ciencia- no son neutrales, puesto que siempre existirá un interés político, económico o social de por medio; y no reconocerlo ha ocasionado verdaderas catástrofes. Ello explica la constante lucha entre diversos sistemas de producir conocimiento o “sabiduría” a través de los milenios. No es nuevo, viene desde tiempos anteriores a la Grecia Clásica, desde las misteriosas circunstancias del origen de la ciencia, la filosofía, las matemáticas. O en la gran lucha en la modernidad entre las ciencias y el cristianismo, o con el estalinismo, cuando se preconizó la ideología de “ciencia burguesa” contra “ciencia proletaria”, por supuesto declarando la superioridad de esta última. Bastante caro le resultó a la URSS la supuesta e incuestionable autoridad científica de Stalin.

Menciono estos hechos, puesto que en estos días se conoce un papel que parece fijar una política “nueva” para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde reaparecen esas viejas controversias, que, sin embargo, pueden tener serias consecuencias para lo poco que de desarrollo científico y tecnológico puede hacer un país como Colombia. ¿Qué tratamiento debe darse a los llamados saberes ancestrales? Llevar esa discusión sobre los parámetros maniqueístas de la buena y la mala ciencia es un error. Pero el saber ancestral -que lleva siglos o milenios existiendo- no se puede desconocer, y por el contrario, debe estudiarse con todo rigor y seriedad. Para nadie es un secreto que muchas veces esos saberes han sido saqueados, apropiados y patentados por empresas transnacionales, sin ningún reconocimiento sobre su origen, que es patrimonio mundial de la humanidad, que debe ser respetado. Pero no podemos tan solo voltear la tortilla. Son saberes que deben protegerse, y convalidarse de acuerdo con las evidencias y resultados prácticos, que no pueden ser sino los de l ciencia. ¿Volvemos a lo mismo, a la hegemonía cientificista y a la injusticia epistemológica? No depende de la ciencia en sí, sino en cuáles son los intereses en juego. Y los mismo pasa con la cultura y las artes. También aquí existen los populismos catastróficos.

