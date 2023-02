¡Ahí le boto esa granada!

Hace algunos días se marchó con rumbo a la emisora celestial un gran amigo y un estupendo ser humano: me refiero a Carlos Arturo Quiroga Fajardo a quien los veteranos de los pantalones de terlenka y bota campana, los zapatos de plataforma o más conocidos como suecos y las camisas de flores, lo conocían con el remoquete de ‘Pólvora’. Nosotros en Caracol le decíamos ‘Musa’, un apodo que si no estoy mal se lo puso Laureano ‘Papo’ Trujillo.

Carlos había nacido el 16 de julio de 1946, en Bucaramanga, en un hogar maravilloso conformado por Enrique Quiroga, un fusagasugueño quien muy joven llegó a Barranquilla y allí conoció a doña Zoila. De esa unión nacieron seis hijos y ‘Musa’ era el menor de todos. Estudió en el Colegio Santander y terminó su bachillerato en el Colegio Universitario fundado por el profesor Bernal y el cual estaba ubicado en el centro de la ciudad.

A Carlos le encantaba la música y había conformado un dúo que se llamaba ‘Los Lucar’. Luis y Carlos se presentaron un par de veces en un programa de televisión que se realizaba los sábados y cuyo director era Alfonso Lizarazo. Un día don Enrique le dijo a su hijo: “O la música o el estudio”. ‘Musa’ se quedó con la música y pronto empezó a trabajar en la Emisora Apolo y luego fue contratado por la cadena radial colombiana Caracol y ahí se quedó para siempre. Era lector de noticias y presentaba baladas y música romántica con esa voz de almíbar que endulzaba las tardes bumanguesas. Las chicas de los años 70 y 80 se derretían con la voz de ‘Musa’ y ‘Musa’ tenía éxito con el público femenino. Era un señor, era un galán de jean, botas de gamuza y camisas de cuadros.

Lo conocí de siempre porque mi madre también era barranquillera como doña Zoila y existía una amistad con los padres de ‘Musa’, con Enrique, un gran pintor, hermano de Carlos Arturo y también con Alejandro ‘El loco’ Quiroga, un reconocido hincha del Atlético Bucaramanga, también hermano de ‘Musa’. Carlos y Alejo asistían al estadio, pero eran muy diferentes. Carlos era frío y callado. Alejo era famoso por bajar hasta la malla a regañar a los técnicos de turno. ¡Todo un personaje!

‘Musa también lo era. Desde que llegué a trabajar a Caracol hicimos migas y como éramos vecinos ya que Radio Deportes de Caracol quedaba al lado de Caracol Estéreo. Nos separaba una puerta, nos unía el gusto por el fútbol, la recocha y esos chismes a los cuales ‘Musa’ llamaba granadas. Abría la puerta de Radio Deportes y me decía: “Adivine quién está embarazada...¡ahí le boto esa granada!”. Era un personaje que le daba la oportunidad a cualquiera que pasara por Caracol. No tenía egoísmo, era bueno, noble y esperaba con ansiedad el paseo de fin de año para disfrutar de nuestras pilatunas.

Tengo dos recuerdos inolvidables con ‘Musa’. Uno, el 30 de octubre de 1989 cuando abrazados junto a Willy Peña, lloramos de emoción por haber clasificado al mundial de fútbol Italia 90. Fue la única vez que lo vi llorar. También el 5 de septiembre de 1993 cuando ‘Musa’ me decía en medio de la emoción de los goles, que los de Freddy Rincón, no eran repetición, y que era verdad que íbamos ganando cinco a cero. Me duele y nos duele tu partida. Ya nos encontraremos y para estallar más granadas. Chao y hasta la próxima.