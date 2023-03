Desde el baño de San Gabriel

Llegaba la Semana Santa de 1991 y el Atlético Bucaramanga jugaba el domingo de Ramos ante Santa Fe en El Campín. Yo estaba en Bogotá porque había ido a visitar a una novia y de paso para transmitir el cotejo por Caracol junto a Juan Manuel González y Fernando Pabón. Llegué a las 9 y media de la mañana, subí a la cabina y ahí estaba el doctor Hernán Peláez quien luego del saludo me preguntó: “Zarruk, ¿dónde está la joya del González?”. Le respondí que ya debía estar arribando. El partido era a las 11 de la mañana y este par nada que aparecía.

Peláez me trajo el libro con las cuñas y le dijo a Pepe Dick Martínez que narrara el partido, mientras yo le pedía cambio a ‘Papo’ Trujillo y este por el retorno lo único que me dijo fue: “Tranquilo chino, ya está todo bajo control”. “Mamelín” González y ‘EL Nono’ Pabón empezaron a narrar y a comentar el partido mientras nosotros los escuchábamos por el retorno y Peláez los mandó a buscar por todo el estadio para saber en dónde estaban. Resulta que mis compañeros no se fueron el sábado por estar ‘chupando’ y el domingo el avión no salió a tiempo. Juan Manuel rápido de mente le dijo que transmitieran desde el apartamento de él en San Gabriel, ubicado en el barrio La Floresta y desde el baño de su casa relataron un partido sin verlo.

Lo hicieron tan bien, que nosotros estábamos viendo lo que ellos narraban sin estar presentes. A la semana siguiente Juan Manuel se tuvo que aguantar las bromas de su amigo de aventuras, el inigualable Jaime Ortiz Alvear. ‘El profe’ Juan Manuel inició su carrera a mediados de la década del 70 en Radio Primavera, cuyo dueño era José Luis Mendoza Cárdenas, allí realizaba un espacio musical desde la madrugada, luego le dieron la responsabilidad de hacer un programa deportivo, pasó a Caracol, logró vender publicidad y se fue a su primer campeonato del mundo en España 82. Ahí lo bautizaron como el ‘Profesor’ González ya que acertó el marcador entre Alemania y Argelia, cuando el conjunto africano sorprendió al mundo y venció a los germanos dos a uno.

Muy pronto fue gerente de Caracol Bucaramanga y al lado de Jorge Luis Cano se quedaron con la sintonía dentro y fuera del estadio Alfonso López, además ese equipazo de 1984 ayudó mucho en la conquista del corazón del hincha ‘canario’. Lo embarcaron en un velero rumbo a Europa y cuando pisaron el viejo continente tuvo la fortuna de narrar las grandes gestas del ciclismo colombiano al lado de Julio Arrastía, Alfredo Castro, ‘Rubéncho’, Marco Tulio Ipuerto, Carlos Alberto Lenis y César Augusto Tobón entre otros. ‘Lucho’ Herrera, Fabio Parra y cientos de pedalistas hicieron emocionar al relator del barrio San Pío quien duraba tres y hasta cuatro meses recorriendo el territorio europeo por cuenta de Caracol, cadena que lo nombró director nacional de Ciclismo.

Transmitió una vuelta a Colombia desde un helicóptero al lado de nuestro ídolo ‘Cochise’ Rodríguez y le tocó llorar en Pereira el primer descenso del Atlético Bucaramanga. Armó un combo deportivo genial en Zona de Candela del cual hicimos parte junto a Willy Peña, Martín Alonso Henao, ‘Ruchy’ Rojas, Oscar Gómez y Fernando Cotes. Me quedaré con dos de sus goles, el del “toque del ‘Nene’, al ‘Pirata’, al fondo y gol” y el que narró en Armenia cuando Olalla con sus goles metió al Bucaramanga en la final. Un abrazo para uno de los mejores narradores de nuestro país. Chao y hasta la próxima.