El ‘Gallo’ y la ‘Pulga’ ¡padre e hijo!

Existieron dos personajes en la larga lista de jugadores que vistieron la camiseta del Atlético Bucaramanga, cuyos apodos se unen al interminable zoológico que ha tenido el onceno en toda su historia. Son ellos Carlos Enrique Pulgarín Vásquez más conocido como el ‘Gallo’ o el ‘Gallito’ y su hijo Luis Carlos Pulgarín Chica a quien todo el mundo le conocía como la ‘Pulga’.

Carlos quien era arquero, nació en Campo Valdés un barrio de la capital de la montaña en 1923 y con sus primos y amigos jugaban en el atractivo balompié amateur de la liga antioqueña de fútbol en un onceno que se llamaba Boca Juniors. De allí salta al profesionalismo y debuta con el Club Atlético Municipal fundado en 1947 y que tres años más tarde se convirtió en Atlético Nacional.

Con ese onceno ataja dos años y en 1950 se va para Manizales a vestir la camiseta del Deportes Caldas en donde el técnico era el argentino Alfredo Cuezzo. El ‘Gallito’ Pulgarín se queda con la titularidad de la portería blanca, ante la ausencia del lituano Kriscuonas Vitatutas y un domingo en la tarde del 17 de septiembre de 1950, el Deportes Caldas le gana al Bucaramanga 4 a 0 en el estadio Alfonso López y se corona campeón anticipado del torneo de ese año. ¡Cómo cosa rara!

Esa tarde los directivos del Atlético Bucaramanga observaron la gran actuación de Pulgarín, les gustó su arrojo y valentía a la hora de atajar y terminan por contratarlo un par de años después, en 1953, antes que el equipo búcaro desapareciera durante un tiempo del rentado colombiano. Juega en el Atlético Manizales, el Cúcuta Deportivo y cierra su carrera en el Medellín equipo del cual era hincha. Se caracterizó durante su carrera por ser un gran atajador de penas máximas y era un espectáculo verlo tapar en la cancha Marte de Medellín los sábados en la tarde en aquellos campeonatos de equipos repletos de veteranos, junto a grandes exponentes del balompié antioqueño como Humberto ‘Turrón’ Álvarez. En 1963, este padre de 13 hijos, casado con Nora Chica Estrada, es contratado por Ecopetrol para dirigir equipos de fútbol y fallece en el puerto petrolero en 1976 de un infarto fulminante.

Uno de sus hijos, Luis Carlos, se destacaba en el balompié aficionado de Antioquia como goleador de las diferentes categorías jugando con el equipo de Tejicondor y gracias a ello se va para el Cristal Caldas en 1973 y de allí lo envían al Bucaramanga en el 74 para actuar al lado de Vilarete, Larramendia, la ‘Fiera’ Cáceres y Eduardo Gillio. No tuvo muchas oportunidades con el técnico Édgar Barona quien lo utilizaba en las prácticas para tirarle centros a Vilarete. Debido a la mala campaña de ese año, una tarde la ‘Pulga’ Pulgarín se asomó por la boca del túnel y le dijo a ‘Papo’ Flórez: “¡Papo eso no juguemos hoy hermano, no vino nadie al estadio!”.

El capitán de capitanes le respondió: “¡Sea serio pelao! Hizo un solo gol, en un clásico del oriente al ‘Loco’ Absalón Oviedo y luego de un corto paso por el Atlético San Cristóbal cuyo técnico era Adolfo Riquelme, se retira y se va a trabajar a la estatal petrolera en donde se pensionó. Es grato saber que padre e hijo vistieron la misma o las mismas camisetas en su paso por el profesionalismo, algo parecido a los Riquelme en el equipo búcaro.

Los Pulgarín quedaron en la historia y se unen al zoológico que completan entre otros los ‘Micos’ García, el ‘Potro’ Rivas, el ‘Pony’ Maturana, la ‘Marrana’ Castro, el ‘Alacrán’ Guibaudo, el ‘Perro’ Killer, la ‘Pulga’ Pinzón, el ‘Oso’ Arévalo, el ‘Pájaro’ Carpintero y como dijo un amigo en Twitter, también el ‘Galpón’ Estrada, porque el galpón está lleno de pollos y gallinas. A toda la familia Pulgarín Chica afectuoso saludo y quedo agradecido por sus fotos y aportes históricos para la columna. Un abrazo, chao y hasta la próxima.