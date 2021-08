El primer presidente de la historia

Por situaciones bastante inexplicables, un amigo que tengo en Barranquilla y cuyo nombre es Jairo Elías De La Rosa Marín leyó esta semana que termina, una de mis publicaciones con respecto a la fundación del Atlético Bucaramanga la cual se llevó a cabo el 25 de agosto de 1948. Me escribió por WhatsApp y en medio de fotos y comentarios, el historiador y cronista barranquillero narró que su tía abuela América De La Rosa fue la esposa del médico Elías Solano Perafán quien la noche del miércoles en mención, fue elegido como el primer presidente en la historia del Atlético Bucaramanga.

El Doctor Elías Solano había nacido en 1982 en el municipio de Rosas perteneciente al departamento del Cauca. Partió muy joven para Bogotá a estudiar Medicina y luego de graduarse fue contratado por el Ministerio de Salud el cual lo trasladó en la década del 30 a Barranquilla en donde atendía pacientes con tuberculosis. Su especialidad era la Tisiología y allí cerca a la Plaza de la Aduana tenía su consultorio. Le encantaba el deporte, sobre todo el fútbol y el 12 de diciembre de 1936 fue nombrado presidente del Junior Fútbol Club, un onceno que en su período 1937-1938, tenía como máxima figura al gran Romelio Martínez.

En Barranquilla se casa con América De La Rosa, una bella ocañera con la cual tuvo dos hijas, Sarita quien vive entre Barranquilla y Nueva York y María Clemencia ya fallecida. Ellas nacieron en Bucaramanga, ciudad a la cual lo trasladan cuando oscurecía 1940 y amanecía 1941. El Doctor Solano compra su casa en la carrera 27 35-71 frente a la Compañía Colombiana de Tabaco y monta su consultorio unas cuadras más abajo, en la carrera 22 con calle 35. Solía caminar hasta su sitio de trabajo y cuando tenía jornadas de descanso, se daba sus paseos por los cafés de la época, sitios a los cuales concurrían los comerciantes y empresarios por aquellos años.

Estando allí, se encuentra con su gran amigo, el barranquillero Rafael Chaberman quien lo relaciona con varios presidentes de clubes que competían en los torneos organizados por la Liga Santandereana de Fútbol y con el tiempo, el doctor Elías representaba uno de esos equipos de la rama aficionada.

Cuando deciden separarse del ente rector del balompié local, se dedican única y exclusivamente a conformar el equipo profesional que representaría a la ciudad. Es por ello que la noche del 25 de agosto de 1948 se reúnen en su consultorio para elegir la primera junta directiva del equipo y los empresarios locales al notar la experiencia que tenía, votan por el caucano Elías Solano como el primer presidente de la historia. Sarita su hija me contó emocionada que cuando fueron a inscribir al Atlético Bucaramanga en la Dimayor, primero debían registrarlo en una notaría y que entre todos los socios lograron conseguir la escandalosa cifra de 30.000 pesos, “¡La cual era mucho dinero para la época, eso impresionó a la gente que no estaba acostumbrada a escuchar esas cifras por aquellos años!” acotó su primogénita quien no paró de agradecer que todavía recuerden a su serio, bondadoso, servicial y respetuoso padre, el cual impactaba por sus más de 1-85 de estatura. Él duró muy poco como presidente del equipo, ya que al poco tiempo terminó en silla de ruedas, sus piernas no le respondían y falleció en Bogotá un 25 de octubre de 1950, cuando contaba con 58 años de edad. Tiempo después Doña América y sus hijas Josefina Ospina hija de su primer matrimonio, Sarita y María Clemencia, asistieron a un homenaje que le realizaron en esta ciudad al doctor Elías Solano tiempo después de fallecer, cuando inauguraron un campo de béisbol que llevaba su nombre y Sarita realizó el primer lanzamiento. Aquí será recordado por siempre, así nuestras gracias eternas lleguen 73 años después y lo hayamos olvidado por más de 25.550 días. Homenaje solemne al Doctor Elías Solano, caballero de ojos azules que acompañaban sus finos modales y quien ayudó a crear un equipo que hoy en día navega sin títulos en la primera división del fútbol colombiano. A Jairo Elías gracias por los datos y a Sarita, que puede estar segura que a su padre lo llevamos en el corazón. Un abrazo, chao y h0asta la próxima.