¡El señor ‘Barrigas’!

Les voy a contar hoy la historia de quien para muchos, entre los cuales me incluyo, fue el mejor jugador de fútbol que tuvo Santander en todos los tiempos: Orlando Álvarez Beltrán, a quien seguramente miles de personas no conocen, pero si escribo ‘Barrigas’ Álvarez, todo el mundo del balompié criollo lo identifica o sabe de quién estoy escribiendo.

Nació en la calle novena 15-94 cerca a la cancha de Cristo Rey, lugar en el cual el inquieto hijo de don Alfredo y doña Mercedes jugaba todo el día junto a sus amigos Carlos ‘Pollo’ Díaz y Carlo Man Ávila, entre otros. En las tardes se iban detrás de Herman ‘Cuca’ Aceros, quien ya era profesional y les enseñaba técnicas para dominar el balón y definición ante la portería rival. De paso tomaban gaseosa en la tienda de don Gustavo, el papá de ‘Cuca’, gaseosa que se ganaban apostándola en las recochas del barrio Modelo, inclusive en los partidos serios que se celebraban los sábados en una cancha que tenía césped y malla alrededor y a la cual asistían más de 1.000 personas para ver los tacos, túneles, gambetas, sombreros y goles de un mago con el balón como Orlando.

Es el cuarto de ocho hermanos, quienes crecieron bajo la atenta mirada de su padre, un vendedor de carne de Rionegro y una madre que vivía pendiente de los movimientos de sus hijos. Orlando estudiaba en la Escuela Modelo, cuya profesora regañaba a Orlando, quien llegaba con su camisa, su pantalón y sus zapatos llenos de tierra, producto del constante contacto del niño con el balón en cualquier peladero.

El equipo de Telecom lo vio y se lo llevó de una sin que Orlando pasara por algún equipo específico. Allí, en medio de la mensajería, repartiendo telegramas, Orlando se adueñó del puesto, ya que una tarde en un partido de la primera categoría de la Liga Santandereana de Fútbol, ‘Palomo’ Palomino no apareció y Orlando en 20 minutos hizo tres goles adueñándose del puesto para siempre. Enrique Augurto le dijo: “A partir de hoy, usted y diez más”.

El joven Orlando ya había sido bautizado como ‘Barrigas’ porque su hermano mayor Raúl tenía una barriga bastante notoria y siempre lo llevaba de la mano. Entonces los amigos de Raúl les decían al pasar por el barrio: “Ahí vienen ‘Barrigas’ y ‘Barriguita’”. Así se quedaron para siempre. El habilidoso número 10 quería vivir jugando, pero tenía una ventaja, era muy buen estudiante y luego de su paso por la escuela dio el salto al glorioso Colegio Santander en donde se graduó con honores y años después fue profesor de Química en esta institución por 35 años. Se fue a estudiar muy joven a la UPTC de Tunja, gracias a que su hermano le pagó el estudio y además le manifestó que dejara de jugar y se dedicara a estudiar. Él hizo caso y se graduó como Licenciado en Química a pesar de las ofertas que tenía en la Selección Colombia y el fútbol profesional.

Una tarde en el Campeonato Nacional de Pereira en 1974, el onceno santandereano enfrentaba a Antioquia que era el favorito. El partido estaba apretado y sancionaron una falta a 25 metros de la portería ‘paisa’. Orlando se paró frente al balón y cobró. Cuando la pelota superó la numerosa barrera y el chanfle le sacaba chispas al viento, ‘Barrigas’ salió a celebrar el gol y la pelota no había llegado a la red. Todo el estadio lo aplaudió a rabiar. Esto me lo contó algún día Alberto ‘Coco’ Forero y ‘Pipas’ Solarte, quien junto a Américo Montanini eran los técnicos de aquel inolvidable equipo. Esas jugadas las hacía en la cancha Marte a cada rato. La gente iba a verlo, mejor dicho, íbamos a verlo eludir a todo el equipo rival. Jugando para Telecom o Industrias La Superior, él bajaba, se la pedía al arquero y se sacaba hasta a los vendedores ambulantes. ¡Era un crack! Nadie como él. Se parecía a su ídolo Jairo Arboleda. En nuestra retina quedarán grabados para siempre su magia y sus gambetas. Aparte su señorío no tiene igual. Serás mi ídolo por siempre. Abrazos, querido ‘Barrigas’ y sigue disfrutando la compañía de tu amada Elsa, tus 4 hijos y tus dos nietos. Gracias por todo, chao y hasta la próxima.