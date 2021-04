El día que conocí a Héctor Gerardo Méndez Silva venía con un maletín debajo del brazo, fumando cigarrillo y tomando mate.

Debía entrevistarlo a la salida de su primer entrenamiento con el Atlético Bucaramanga en febrero de 1990 y llegaba precedido de una muy buena fama, como quiera que había sido el goleador del campeonato que nunca se terminó por el asesinato del árbitro Álvaro Ortega en 1989.

El uruguayo Méndez era el número 10 del Pereira y había anotado 17 goles, uno más que el “Checho” Angulo. “Canelón” había nacido en las divisiones menores de Rocha Fútbol Club, pasó a Serranito, Palermo e hizo todo el proceso de selecciones juveniles hasta llegar a Primera División con Huracán Buceo.

Estando ahí lo compra el América de Cali y se lo presta al Pereira en donde juega dos años antes de venir al Bucaramanga, en donde “Tucho” Ortiz lo hace jugar de una manera diferente y conforma un mediocampo de lucha, pierna, marca, sacrificio, pelotazo y pundonor con Elías Correa, Robert Villamizar, Ton Castell y Héctor Fabio Polo.

A pesar de ser un muchacho silencioso y al cual había que sacarle las palabras y las risas con cuchara, le cayó muy bien al plantel y se reía de las maldades de Ricardo García, como la noche que casi se cae el avión de Avianca, que los traía de regreso a Bucaramanga y mientras el piloto gastaba combustible para alistar el “barrigazo” en Palonegro, el “Mico” García sacó un papel y un lapicero y empezó a escribir y a leer en voz alta un testamento que dejaría en caso de fallecer.

“¡Nosotros muertos del susto y este loco haciendo eso, casi lo matamos. Era un grupo lindo, muy unido y por eso la campaña que hicimos!”.

Recordamos en la charla, la jugada que “Tucho” trabajaba sin descanso con Méndez, “Kaiser” Espinoza, Kiko Barrios y Olalla. “¡Los equipos rivales nunca pudieron con ella ni con el pelotazo de nosotros!”, enfatizó el aguerrido volante rochense, quien luego de salir del Bucaramanga ganó dos títulos con el fabuloso Junior junto al Pibe Valderrama, Valenciano y compañía.

Cuando llegamos a los temas calientes y al preguntar por qué ese equipo no fue campeón, Héctor guardó silencio y puso el cordero en el asador: “Antes del partido con América aquí en el Alfonso López, el del 1 a 1, recibí una llamada de ese señor (Miguel Rodríguez Orejuela) y me dijo que cómo seguía, porque yo tuve una laringitis que me puso mal y yo le respondí, don Miguel yo no puedo jugar, ya vino Tucho y el médico y se dieron cuenta que yo no puedo jugar.

El señor me dijo es que si usted juega, usted le pega mucho a mis muchachos. Apenas colgué el teléfono subí al apartamento de Olalla porque los dos vivíamos en un edificio en la carrera 27 con 48 y le dije lo que me había pasado. ¡Pedro me dijo que a él también lo había llamado!”. Vale acotar que “Don Miguel” le dijo al tucumano que si jugaba y hacía gol le convertía el botín de oro en chancleta. Olalla jugó e hizo gol, el 1 a 1 de esa tarde.

Se retiró del fútbol activo en Atenas en 2003 y en la actualidad Méndez dirige equipos de divisiones menores y vive muy feliz en Rocha al lado de su esposa Patricia Ceballos y sus hijos María Noel, Paula, Cristian, quien nació en la clínica La Merced y Sabina su hija menor.

Vaya un fuerte abrazo para el “Canelón” Méndez quien siempre dejó una estela de profesionalismo y pundonor vistiendo la camiseta del Bucaramanga.

Un abrazo, chao y hasta la próxima.