¡Felipe...de lo inolvidable, lo suyo!

Desde el año pasado cuando estaba escribiendo mi libro Rumbo al Puerto de La Libertad, me dediqué durante casi toda la pandemia y el encierro a buscar los orígenes de mi familia por el lado de los Diazgranados Rosado, apellidos que con mucho orgullo adornaban el nombre de mi barranquillera madre Mariela Isabel. No solo viajé en un velero hasta la Madre Patria para desembarcar en el Puerto de Palos y escudriñar en los escudos históricos el origen de mis apellidos por el costado materno. En esta tarea me ayudaron mucho mi querido tío Rudy, hermano de mamá, también mis primos Miguel Rosado y María Luisita González quienes me hicieron llegar El Libro Rosado escrito por mi bisabuelo Felipe Santiago Rosado Martínez, un gran político conservador, nacido en tierra del río, es decir Riohacha, ciudad que se cubre con la arena desértica, en la península que tiene sabor por las salinas de Manaure y recibe la espuma de las olas y la brisa arrulladora del Mar Caribe para refrescar sus tardes ardientes e inspiradoras.

Había nacido en 1877 y muy joven se fue para Santa Marta en donde se convirtió en un honestisimo Fiscal de Rentas Aduaneras, Administrador de Hacienda, Prefecto de la Provincia de Santa Marta y Diputado a la Asamblea del Departamento del Magdalena, no sin antes participar de manera activa en la Guerra de los Mil Días al lado de los generales Iguarán, Manjarrés y Rafael Reyes quien tenía un gran aprecio por mi bisabuelo. Mi bisabuelo lo definía como “¡Todo un hombre de estado!”.

Una noche cálida en la bahía más linda de América, se fue para un baile de salón y quedó maravillado con la belleza de una rubia hermosa de la encopetada sociedad samaria, pianista y amante de la literatura, mi bisabuela María Luisa Magri Simons, cuyos hombros estaban dibujados con lunares que salpicaba el Mediterráneo de su rostro italiano. Mi espigado y señorial bisabuelo la sacó a bailar y quedó maravillado al tiempo que la conquistó con un poema tan lindo como ella:

“Hermosa como el sol de mediodía, como una virgen oriental a cuestas, te vi una noche reina de la fiesta, exhibiendo tus gracias a porfía. Te vi en un baile y mi corazón latía, al verte en los compases de la orquesta, como una palma cimbradora enhiesta, derramar tus fulgores y ambrosía. No he podido olvidarte, aún parece, que te admiro danzando en mi delirio y que tu imagen no se desvanece. Rubia del corazón, rubia querida, si trocaras en goce mi martirio, no sé lo que diera, ¡hasta la vida!”. Luego de recibir este poema, mi bisabuela quien tenía varios pretendientes se fue para siempre con mi bisabuelo Felipe Santiago con rumbo a Barranquilla y allí él, se convirtió en alcalde en cinco oportunidades. El Palacio Municipal se convirtió en su casa permanente y sus obras hablan por lo que él hizo. No quiso aceptar un sexto mandato cuando ya estaba firmado por el General Eparquio González Pastor.

En los inicios de la década del 70, mi bisabuelo quien vivía en la carrera 52 # 61-116, me permitía ingresar a su amplia biblioteca abarrotada de cientos de libros en cuyo interior, abundaba la literatura en la cual saltaban a la vista tomos de la guerra civil española, la Revolución Francesa, textos del imperio chino, la Segunda Guerra Mundial, poemas de Neruda, libros de Borges y miles de textos llenos de riqueza literaria, tan ricos como sus endechas, sonetos y madrigales. Él se consideraba un poeta menor. Una noche de luna barranquillera, el Teatro Municipal Emiliano Vengoechea estaba hasta las banderas y mi bisabuelo se trenzó en una feroz batalla poética con Julio Flórez quien por aquellos años vivía en Usiacurí. Luego de que mi abuelo recitara el poema de su autoría Pampas Guajiras, el público estalló en aplausos. El poeta boyacense se levantó de su asiento y pronunció las siguientes palabras: “Felipe no creo en lo inolvidable, pero de lo inolvidable, ¡lo suyo!” Aquí está mi origen y mi sangre como escritor, escritor menor. Gracias bisabuelo, de algo sirvieron todas las historias que me contabas mientras me sentabas en tus piernas y mientras diste permiso para ingresar a tu sagrada biblioteca. Un abrazo, chao y hasta la próxima.