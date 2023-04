Gracias a San Juan Eudes

Casi todos los sábados a las cuatro y media de la tarde, voy a misa al hermoso barrio Los Pinos en el cual viví y pasé momentos inolvidables. Allí siempre me encuentro con grandes amigos, uno de ellos es Hugo Rey, quien sirve en la parroquia San Juan Eudes encomendada al padre José Antonio del Vecchio. Hace un mes, luego de la eucaristía, me fui a comprar ayacos con don Hugo, su esposa Lucía y ella empezó a hablar de su hermano Leonardo, quien no solo es un gran médico oftalmólogo especialista en glaucoma, también es hincha de camiseta y medias con los colores del Atlético Bucaramanga.

Cuando conocí a ‘Leo’, le llevé el libro ‘LOS LEOPARDOS DEL BUCARAMANGA’ de Guillermo Ruiz Bonilla, en el cual escribimos algunas crónicas sobre la historia y sus jugadores más destacados. De repente, el doctor Castellanos empezó a hablar de Hernando Quijano Flórez, un sangileño nacido el 19 de junio de 1944, bachiller del glorioso Colegio de Santander, ingeniero civil de la UIS y, lo más importante, hincha del querido Atlético Bucaramanga.

Bueno, no solamente hincha, fue presidente del Atlético finalizando la década del 80 y el día que lo eligieron tuve la fortuna de estar presente.

Yo ignoraba que este médico egresado de la UIS era yerno de Hernando Quijano, quien no solo era mi vecino, también un gran amigo y un estupendo ser humano. Resulta que Hernando llegó a la junta directiva del Atlético Bucaramanga en la época en la cual hacían parte de la misma Tiberio Villarreal Ramos, el médico Eduardo Valdivieso, Alonso Lizarazo y algunos más cuyos nombres se me escapan al momento de escribir. Corría el año 1989 y el proyecto de hacer un equipo con puros criollos había fallado.

Le habían entregado el equipo al preparador físico Germán Cristancho y armaron un onceno con veteranos como Víctor Lugo, Radamel García, Astolfo Romero, Rosemberg Bernal y jugadores tan flojos como Ricardo ‘Gandhi’ Rodríguez y Jairo ‘Plástico’ Torres. Los directivos encabezados por Villarreal Ramos se dieron cuenta que había que conformar un nuevo plantel, el cual tenía una base importante de jugadores santandereanos. La situación económica del club era lamentable y luego de una asamblea relámpago organizada por los integrantes de la junta directiva en la Cooperativa de Profesionales de Santander, esa noche de junio de 1989 eligieron a Hernando Quijano como presidente del Bucaramanga.

Doy fe de su alegría porque fui el único reportero que estuvo presente en dicha asamblea. De inmediato, Hernando tuvo que viajar a Cali para entrevistarse con Miguel Rodríguez Orejuela y solicitar el préstamo de jugadores y hasta de un director técnico como el argentino Daniel Silguero, quien duró muy poco en estas tierras. Desde allá llegaron Gonzalo Soto y Flaminio ‘Lula’ Rivas.

Se les ocurrió contratar a Eduardo Emilio Vilarete y le pagaban 50.000 pesos por partido. Los hinchas iban a ver al ‘loco’ Vilarete y por lo menos había público en el estadio, ya que la campaña de ese año fue la peor de la historia. A Hernando le tocó una época muy difícil y cuando las papas quemaban, él pagaba gastos prioritarios del club con su tarjeta de crédito. La cantaleta de doña Ligia, su esposa, no se hizo esperar. Lo recuerdo con cariño y rescatamos a un gran presidente del olvido, gracias al doctor Leonardo y a su hija Alexandra. Gracias también a San Juan Eudes por el milagro y así poder conocer hinchas maravillosos como ‘Leo’.

Un abrazo y hasta la próxima.