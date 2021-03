En 1970 la junta directiva del cuadro Deportivo Cali se puso en la tarea de buscar arquero porque no creían mucho en Pedro Zape y consiguen contratar a Ediberto Luis Righi Boglione, un arquero argentino nacido el 4 de julio de 1936 en Serodino, provincia de Santa Fe, y quien a los 16 años debutó en primera división jugando con Newell’s Old Boys, elenco que lo había comprado a un equipo de la liga rosarina cuyo nombre es Alba Argentina de Maciel.

Se marcha del equipo rojinegro a Banfield, en donde se convirtió en ídolo y figura por muchos años, siendo convocado a la selección argentina en donde fue suplente del gran Amadeo Carrizo y luego de muchos años en el “taladro” llega a Colombia para vestir la camiseta del cuadro verdiblanco de la sultana del Valle.

A sus 84 años recuerda todo perfectamente: “¡Hernán Peláez me estaba esperando en el aeropuerto, lo recuerdo con cariño!”. A propósito, el doctor Peláez me hizo caer en la cuenta sobre el nombre del arquero y técnico argentino, ya que cuando conversamos hizo énfasis en el nombre que es Ediberto y no Edilberto como lo llamamos toda la vida. Righi salió campeón con el Cali y luego de un par de temporadas, camina por Cúcuta, Pereira, América y Medellín, en donde se hace cargo del equipo en compañía de Pedro Somma en 1976. “¡Era buen arquero!” recordó con nostalgia el doctor Peláez.

Se retira del fútbol activo y se marcha para su país y luego de realizar cursos como técnico en AFA y regresar al amor de su vida Banfield, don Alex Gorayeb lo llama para que se haga cargo de las divisiones juveniles del Cali y allí trabaja con varios chicos talentosos como Héctor Castro, Redín, Gonzalo Sánchez, Rómulo Otero, entre otros y tan pronto se va Eduardo Luján Manera, Righi asume el comando técnico de la escuadra azucarera y le toca dirigir una banda brava comandada por el mejor jugador colombiano de todas las épocas... Willington Ortíz, quien en ese recordado 1981 dejó sentado al gran Ubaldo Matildo Fillol tanto en el Pascual como en el Monumental y aparte de ello tenía el respaldo de Zape, Capiello, Moisés Pachón, Pecoso Castro, Valverde, Otero, Ruiz Moreno, Cococho Álvarez y el Tigre Benítez.

A pesar de quedar eliminado de la Copa Libertadores por Flamengo con Zico y su corte, ese 1981 fue muy bueno para Righi, quien es buscado por los dirigentes del Pereira para que los dirija en 1982. Cuando se iba para la Perla del Otún se entera que Octavio Piedrahíta, un tipo cuyo dinero era de dudosa procedencia, compra al onceno matecaña y le cambian las condiciones, prefiere no ir y acepta la oferta del Bucaramanga y arriba en enero de 1982 junto al preparador físico Julio Gioscia y a los delanteros argentinos Miguel Oswaldo González y Carlitos Landaburo.

“El Negro” González venía de Banfield y él lo conocía, Roberto Janiot se lo ayudó a traer por 50.000 dólares y como el mismo lo afirma: “¡Tuvimos el goleador del campeonato pero atrás no teníamos fuerza y ahí estuvo el problema, era un buen equipo, fue un año maravilloso y la ciudad era lindísima, nos trataron muy bien!”.

Inclusive su hijo Rodolfo recuerda su año escolar en San Pedro Claver y hasta el nombre de sus compañeros de pupitre. Se marchó en diciembre del 82 y dirigió equipos como Mandiyú, Talleres, Vélez, Newell’s, Nacional de Montevideo y estuvo con su gran amigo Manera en la selección paraguaya.

Dice que los mejores jugadores que vio en su vida fueron Maradona y Félix Loustau y en Colombia sin ninguna duda Willington Ortíz. A sus casi 85 años se mantiene lúcido, viendo fútbol y disfrutando del calor de su hogar a pesar del dolor causado por la partida de uno de sus hijos hace algún tiempo.

Vaya nuestro cálido abrazo para un gran portero, un excelente técnico y un estupendo ser humano como Ediberto Righi, al cual le vinimos a conocer su verdadero nombre después de 40 años de haber pasado por aquí. Chao y hasta la próxima.