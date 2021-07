La tierra del olvido

A mediados de la semana que culmina, viajé a Santa Marta para recibir de manos del Gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, un homenaje que me brindó el círculo de periodistas deportivos de esta región, presididos por Bladimir Manga, realizado en una tierra a la que quiero mucho por ser la cuna de mi bisabuela María Luisa Magri Simons, a quien mi bisabuelo Felipe Santiago Rosado Martínez le puso el ojo encima una noche de cielo estrellado y la enamoró para siempre, historia de amor que contaré en la próxima columna. Estando en la bahía más linda de América, fui en compañía de mi gran amigo Ramón Alberto Becerra hasta el lugar donde reside una de las glorias más grandes del fútbol colombiano y samario, el gran capitán Hermenegildo Segrera Morán.

Lo del ‘Nene’ Segrera fue un caso único en el fútbol, porque para este señor, nacido en junio de 1945 y cuando contaba con 20 años de edad, pasó del equipo amateur de Bavaria con el cual jugaba en su natal Santa Marta al Junior de Barranquilla, que recién volvía a la primera división en 1966 luego de casi 13 años de haber desparecido del profesionalismo. Estando en el equipo ‘Tiburón’ lo convocan a aquella selección Colombia integrada por mayoría de jugadores costeños y la cual era dirigida por Antonio Julio De La Hoz para afrontar las eliminatorias al Mundial de Inglaterra, jugando ante Chile y Ecuador. Esta serie se jugó en el Romelio Martínez de Barranquilla por culpa de una pelea intestina de los dirigentes de aquella época. Hermenegildo fue nombrado capitán y le hizo dos goles a Chile en Santiago pese a la goleada sufrida por 7 a 2 en aquella eliminatoria. Don Hermenegildo jugaba como zaguero central y como él mismo lo afirma: “¡Con ese apodo de Don Hermenegildo que me puso Edgar Perea, me obligaba a jugar bien, yo era muy técnico y era de la confianza de todos los entrenadores, sobre todo del Doctor Gabriel Ochoa cuando me llevó a Millonarios!”. Hizo parte del equipo que el 5 de julio de 1973 le ganó por eliminatorias a Uruguay en Montevideo, con gol de Willington Ortiz y él fue la figura del encuentro.

No solo era muy técnico, sus 1.84 inspiraban respeto y cuando tenía que mostrar los taches daba suela y una que otra trompada que intercambió en los clásicos costeños y sobre todo con los uruguayos del Cúcuta Cleto Castillo, Pignanelli y Bruzzesi, a quien alcanzó a corretear por la cancha del Campín en Bogotá. Fue campeón con Millonarios y luego regresó al Unión Magdalena por una muestra de agradecimiento con Eduardo Dávila Riascos, padre de Eduardo Dávila Armenta, quien fue la persona que le dio empleo en Bavaria cuando Segrera era un muchacho. Jugó hasta 1978 y en 1979 fue nombrado asistente técnico de Perfecto Rodríguez y realizaron una campaña inolvidable, con un equipazo que terminó tercero detrás del América y Santa Fe. Pudo haber sido campeón con el cuadro rojo de Cali porque Ochoa Uribe lo había llamado para que fuera su capitán y conductor ya que el mismo Doctor Ochoa fue quien le dijo apenas pisó suelo bogotano: “¡Segrera usted a partir de hoy será volante central, se acabó para usted lo demás!”.

Afirma sin titubear que los mejores jugadores de la historia del fútbol colombiano son Willington Ortíz, su paisano Alfredo Arango y Alejandro Brand. Fue técnico de varias selecciones de su departamento y hoy en día “¡Vivo pensionado por mis cinco hijos!”. No se explica por qué la Federación Colombiana de Fútbol los ignoró, nunca recibieron una pensión por parte del Estado y muy pocos integrantes de los medios se acuerdan de un hombre que debe estar sin ninguna duda en el onceno ideal de todos los tiempos en cuanto a la Selección Colombia se refiere. ¡Por lo menos en mi equipo si está querido Maestro Hermenegildo! recuerde que estamos en la tierra del olvido. Su abrazo emocionado y sus lágrimas pagaron la visita. Un abrazo, chao y hasta la próxima.