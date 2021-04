Lady Lula, Lady Anita

Recuerdo con nostalgia aquel 1972 porque significaba separarme de mis abuelos maternos quienes vivían en Barranquilla y a pesar de su divorcio, viví al lado de ellos momentos inolvidables. Con mi abuelo Sixto era todo el día deporte, fútbol, el Junior, el Romelio. Con mi abuela era el mar, el consentimiento, el piano y la aventura. Mi abuela regresó a Caracas y a mí me fletaron en un avión rumbo a Bucaramanga con el brazo izquierdo fracturado, por estar como los micos, de rama en rama en un árbol de la casa de Chicho Escolar. Al llegar a mi residencia ubicada en la carrera 33 47-15, me celebraron el cumpleaños número 7 y con una nueva integrante de la familia, María Luisa Villamizar, a quien mi mamá bautizó como Lula y así se quedó para siempre. Nacida en Bucaramanga hace 64 años, llegó recomendada a nuestro hogar cuando iba a cumplir 15 primaveras y no solo aprendió a cocinar como las diosas, también se convirtió en nuestro ángel guardíán, porque cuando mamá venía a ajustar cuentas con nosotros, Lula aparecía como el mariscal del área Hugo Scrimaglia y despejaba el peligro que para mi hermano y para mí representaban los correazos de nuestra progenitora. ¡Eso sí, se llevó más de uno en sus costillas!. Sus padres vivían en Los Colorados y tenían una finca a 30 minutos de allí, subiendo por una montaña. Don José, el papá de Lula, tenía un rectángulo en césped natural bastante amplio, en donde sus hermanos José Ángel, Serafín, mi hermano y yo, jugábamos unos picados estupendos. Al poco tiempo, llegó Ana Jaimes, quien se convirtió para siempre en Anita, una aratoqueña la cual se distinguía por su cabello largo, rubio y su locuacidad. Fue recomendada por mi tío Jorge Zarruk porque trabajaba allí y su especialidad era planchar ropa. Todos los miércoles, durante 5 años, llegaba muy temprano y tenía una particularidad. Cargaba en su bolso un radio Sanyo en el cual sintonizaba los programas deportivos en los cuales hablaban lo que ocurría con el Atlético Bucaramanga, el equipo de sus amores. La planchada de Anita coincidía con los partidos nocturnos del Atlético y como mi papá nos compraba las boletas, nos íbamos con ella desde las 5 de la tarde, invitábamos a Lula y nos montábamos en un bus de Pan de Azúcar que nos dejaba frente al estadio por la calle 14. Nos esperaba Ricardo, el novio de Anita, con quien se casó en 1979 y a ritmo de paleta, crispeta y bofe, veíamos ganar o perder al Bucaramanga y lo que más llamaba mi atención, era que Anita se transformaba. Si una decisión arbitral del “Chato” Velázquez o de Hugo Ardila no le gustaba, se echaba su “hijueputazo” a todo pulmón. La cariñosa Anita le daba pie a Lula y de paso a mí para sumarnos a la protesta. Las dos, se convirtieron en mis cómplices, quienes se enteraron cual niña me gustaba, en casa de quien era la fiesta y se esmeraban por alistar el traje completo cuando me invitaban a los 15 de alguna amiga. También eran las primeras en saber mis calificaciones en el colegio y me preparaban el discurso para aliviar el regaño de papá o el chancletazo de mamá. Llegó el día en que hablaron con mis padres y se marcharon para siempre, porque cada una quería casarse, Anita con Ricardo y Lula con Romualdo. Fue triste no volverlas a ver, ni siquiera el día de mi grado del colegio. Los años pasaron, 40 para ser exactos y gracias a Dios las volví a encontrar, a reír con ellas, a hablar de fútbol, del Bucaramanga, del cual siguen siendo hinchas, de sus vidas, de la mía, de sus hijos, de los míos. Me contaron que siempre me escucharon, que siempre me leyeron, que siempre estuvieron ahí, que nunca me olvidaron, como yo tampoco las olvidé, mi Lady Lula, mi Lady Anita. ¡Gracias por todo!, las quiero con todo mi corazón. Un abrazo, chao y hasta la próxima.