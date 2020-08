¡Las milanesas de mi mamá!

Tan pronto recibí la información de parte del ‘Bocha’ Jiménez acerca del fallecimiento del doctor Gabriel Ochoa Uribe, me acordé de mi mamá.

En 1976, mi tío Jorge Zarruk, Jaime González, Guillermo Arenas y mi padre inauguraron el Hotel Andino ubicado en la céntrica calle 34 entre carreras 19 y 18, en el cual no sólo se hospedaban ejecutivos y agentes viajeros, también artistas, humoristas y cantantes entre los que recuerdo a la ‘Nena’ Jiménez y a Leonor González Mina, ‘La Negra Grande de Colombia’, entre otros.

El hotel tenía una reputación adquirida a nivel nacional y allí se empezaron a alojar 13 equipos de nuestro rentado colombiano, porque Millonarios siempre llegaba al Bucarica o al San Juan de Girón.

Además, la Selección Colombia que dirigía Vidinic en 1977 se preparaba en nuestra ciudad para los Bolivarianos y jugó un par de partidos amistosos contra Venezuela.

El Andino fue la sede de concentración de los Peluffo, Sarmiento, Vera Lima y compañía.

América de Cali también era uno de los huéspedes habituales desde el año en mención. Técnicos, jugadores y directivos encabezados por Pepino Sangiovanni se sentían a gusto allí y una vez el doctor Gabriel Ochoa asume el mando desde 1979 eran visitantes del hotel dos veces por año.

El arquero y ortopedista de Sopetrán ni bien llegaba al sitio de alojamiento, impartía instrucciones al gerente Eduardo ‘Chulo’ Gómez, al personal de la recepción, a los ‘botones’ y a los vigilantes. Su disciplina era severa y su trato siempre respetuoso.

En los pasillos del citado lugar existían varios locales comerciales y tan pronto el visitante salía de la recepción, se encontraba a mano derecha con ‘Lilas’, una boutique surtida con vestidos, accesorios y perfumes que mi mamá traía del exterior.

Una tarde cualquiera, el doctor Ochoa ingresó buscando un regalo para comprarle a su esposa, doña Cecilia, y desde que entabló diálogo con mi madre, fue amistad a primera vista. El médico no sólo se reía con las ocurrencias y su lengua picante, la cual generaba un cúmulo de risas y carcajadas en el rostro de mármol del timonel americano.

La confianza y el cariño sirvió para que mi recordada madre se pusiera el delantal y le preparara al doctor Ochoa unas milanesas acompañadas con limón, las cuales aprendió a empanizar gracias a Pablo Molina y al ‘Colorado’ Dimarco.

Para degustar ese manjar se sumaban el arquero argentino Carlos Alfredo Gay y su paisano, el capitán americano, Aurelio Pascuttini.

Cada vez que el cuadro escarlata llegaba al hotel, Ochoa Uribe buscaba a mamá para degustar las famosas milanesas.

Cabe acotar que don Guillermo, mi papá y mi tío eran propietarios de almacenes de electrodomésticos y por este motivo le facilitaban al médico Ochoa los novedosos betamax para que el estratega antioqueño analizara a fondo a sus rivales en el salón de conferencias.

Apenas me enteré de su partida me acordé de él, de su risa, me acordé de las milanesas de mi mamá.

Inolvidable el doctor Ochoa, a quien el fútbol y la vida le quedaron debiendo una Copa Libertadores.

Chao y hasta la próxima.