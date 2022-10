Hace unos años iba para Buenos Aires y me encontré en un centro comercial con Víctor Hugo González Prada, quien por aquella época era técnico del Real Santander. Víctor se enteró de mi viaje al sur del continente y me encargó un libro de Marcelo Bielsa rematando con la famosa frase: “¡Pipe yo se lo pago aquí!”. Faltando un día para regresar me acordé del encargo del director técnico bumangués y mi compadre Mariano Caporale, quien fue jugador del Atlético Bucaramanga, me llevó a una de las tantas librerías que abundan en el centro de Buenos Aires y allí compré uno de los libros escritos por el ‘loco’ Bielsa, que de loco no tiene nada y con bolsa de regalo y todo regresé a nuestra querida ciudad.

El director deportivo de Nantes Fútbol Club, equipo que por estos días cumple 25 años, recibió mi llamado y luego del entrenamiento con el cuadro albo, llegó presuroso y sudoroso a mi casa para recoger el libro que había encargado. Luego de una charla acompañada de varias limonadas, le entregué el libro y fue como darle un juguete a un niño. Lo miraba, lo tocaba y del bolsillo de su sudadera sacó unos billetes más enrollados que la plata del contrato de MinTic y cuando fue a cancelar el libro, no acepté el dinero.

Cómo le voy a aceptar dinero a un muchacho que minutos antes me había contado que venía de la veterinaria a donde fue a llevar plata para salvar a un perrito, que era la mascota de sus hijas Paula Valentina y Salomé. Esa calurosa mañana, Víctor me dijo: “Pipe así me quede sin un peso, yo tengo que salvar ese animalito, mis hijas están sufriendo”. Uno termina conociendo a un ser humano cuando ve cómo trata a los animales. Esa mañana terminé por saber quién era este ex cantante del Grupo Éxodo a finales de la década del 70 y en la década de los 90 montó un grupo bastante conocido por todos y cuyo nombre era Némesis. El vocalista nacido un 26 de febrero de 1973 en el seno del barrio Lagos 3 y estudiante del Colegio Tecnológico Dámaso Zapata, se dedicó a capacitarse como tecnólogo deportivo en el SENA, Gestión Empresarial en la UIS e hizo diplomado y maestría en Pedagogía en la UDES.

Fue profesor de un colegio en el Café Madrid y luego lo enviaron al sector rural a dictar clases en una escuela a dos horas de Vijagual, en una vereda que no aparece ni en Google. Fundó su club de fútbol Nantes en 1998 y por allí han pasado desde Yoreli Rincón, Pablo Rojas y James Aguirre hasta el destacado delantero de Nacional, Daniel Mantilla. Fue técnico durante varios años del Real Santander y muchas veces le amargó el paseo al Bucaramanga. Llegó a una final de la Primera B con el equipo santandereano y enfrentó al Chicó para buscar el ascenso en 2017. ¡Ahí lo vi llorar de emoción! Hace un par de años fue técnico del Atlético en un momento muy duro y terminó saliendo de la institución búcara.

‘El gordo de la barriga impresentable’ como lo bautizó de cariño Jotas Mantilla es un ser humano extraordinario. Formó un hogar maravilloso con María Cecilia De la Cruz y de paso Víctor Ache se jala unos escritos bastante filosóficos en el Facebook. Un abrazo querido Víctor, el fútbol y la vida necesitan gente como tú. Chao y hasta la próxima.