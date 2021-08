En los primeros años de la década del 80 llegó a trabajar como gerente del Atlético Bucaramanga, un abogado tomasino oriundo de San Vicente de Chucurí cuyo nombre es Fernando Rueda Pinilla. Cualquier día de 1982, su primo Reinaldo Rueda Castañeda le dijo que se hiciera cargo del equipo y le ayudara con varios temas que tenía muy atormentado al máximo accionista del onceno santandereano.

Fernando, hijo de don Gilberto y doña Elisa, formaba parte de un hogar que trajo al mundo a nueve hijos, estudió su bachillerato en el Colegio Salesiano de Zapatoca y en 1972 se vinieron a vivir a Bucaramanga, porque don Gilberto había comprado la casa que pertenecía a la familia de Susanita Ortiz, esposa de Norberto Juan Peluffo, ubicada en la calle 28 22-39 en el barrio Alarcón.

Consigue trabajo en 1973 en el Banco de Bogotá al tiempo que adelantaba sus estudios de Derecho y luego es contratado por Copetran para solucionar temas laborales con la empresa transportadora, cuyos propietarios y directivos eran quienes manejaban al Atlético y a simple vista los resultados económicos y deportivos eran nefastos. Tuvo su primer agarrón con Gabriel Camargo propietario del Tolima en un camerino en Ibagué, porque tan pronto se sorteó la terna antes del partido, don Gabriel le dijo a Octavio Sierra que le pitara bien. Rueda Pinilla protestó y dijo que se debía volver a sortear con las balotas de por medio y Sierra volvió a salir como el central del juego que Bucaramanga perdió 2 a 1 en el antiguo San Bonifacio. Fernando le mostró su carácter a Camargo Salamanca y esa tarde se dijeron de todo.

En 1983 tuvo otro encontronazo con Eduardo Dávila Armenta por cuenta del volante Gilberto ‘Memín’ Granados ya que Rueda Pinilla se lo ganó de mano al cuadro samario y eso desató la furia del presidente del Unión Magdalena con quien tuvo un careo en la Dimayor y el ente rector no tuvo de otra que aceptar los argumentos del ‘Tigre’ Rueda Pinilla, el cual recuerda la tarde en la cual el Bucaramanga dirigido por la dupla Montanini-Solarte, le dio un baile fenomenal al Junior en el Romelio y lo derrotó 3 a 1 con una gran actuación de ‘Memín’ Granados.

En 1984 el equipo no podía salir a competir por los problemas económicos y al final hicieron una campaña que todavía se recuerda con nostalgia. El frentero Rueda Pinilla afirma que el mejor jugador que él vio en el Atlético es sin duda alguna Miguel Oswaldo González. Antes que terminara esa temporada maravillosa, lo llamó desde Ibagué un primo cuyo nombre es Jaime Rueda quien trabajaba con el Deportes Tolima y le advirtió que si llegaban a clasificar a la Copa Libertadores tuvieran cuidado con el tema de premios y presupuestos para la siguiente temporada so pena de quedar en bancarrota. Rueda Pinilla le contó a un periodista de manera confidencial y este salió a los cuatro vientos a decir que los directivos del Bucaramanga no querían que clasificaran a la Libertadores y que por este motivo habían frenado al equipo en las finales.

Eso costó una protesta general y la gente se alejó del estadio durante algún tiempo. A propósito de periodistas, el comentarista de Caracol Jorge Luis Cano Cardona le venía dando palo a Rueda Pinilla, porque se habían perdido los primeros cuatro partidos de la temporada, por una cosa y por otra. El Bucaramanga ganó 3 a 2 su primer partido de ese 1984 ante el Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander y el lunes se proyectó el partido en un bar del Centro Comercial Chicamocha. Jugadores como Juan Carlos Díaz, reporteros de los medios e integrantes del Combo Deportivo de Caracol habían ido en su totalidad, al igual que cientos de personas que colmaron y colmamos las instalaciones para ver el partido en repetición. Cuando abandonamos el lugar con varios amigos, escuchamos el ruido de un golpe fuerte, volteamos y vimos rodar por el suelo a Cano, mientras Rueda Pinilla soltaba un par de improperios a quien lo venía ofendiendo y lo había ridiculizado esa noche ante una audiencia numerosa. “¡Me tocó meterle su arepazo Pipe, me la tenía dedicada y a partir de ahí me respetaron y terminamos siendo buenos amigos!”. Sintió tristeza cuando tuvo que entregarle el Bucaramanga a Tiberio Villarreal y su combo en 1986, pero sigue queriendo mucho al equipo. Espera verlo campeón muy pronto, un sueño que él no pudo cumplir. Abrazos Fernando, gracias por todo. Chao y hasta la próxima.