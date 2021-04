Esas fueron las palabras de Víctor Pignanelli para el zaguero central paraguayo José Emilio Bareiro Servin cuando recibía toda clase de críticas en el año 1975 y el “Pato” sentía el peso de los comentarios del fallecido colega Álvaro Alférez Tapias, quien por aquellos años manejaba la sintonía en programas radiales deportivos. Bareiro nació en Puerto Pinasco, población perteneciente al Chaco paraguayo e inició jugando al fútbol en Sportivo Obrero un equipo de Pedro Juan Caballero, pasó al 2 de Mayo y luego al club de sus amores Nacional de Asunción. Estando allí, el técnico del equipo era Carlos Adolfo Riquelme quien lo recomienda a los directivos del Bucaramanga y aterriza en el aeropuerto Palonegro junto a sus compatriotas Atilio López y Venancio Zelaya en junio del 75. Los recibió el gerente Gustavo Torres más conocido como “Mentira fresca’’ y ese domingo fueron presentados ante 22.000 personas quienes habíamos asistido al partido Bucaramanga-Millonarios. Nacido el 22 de octubre de 1954, Bareiro cumplió los 21 años de edad en nuestra ciudad y a pesar de una lesión que tuvo y lo alejó varios juegos, fue uno de los soportes de la gran campaña de 1975. El zaguero “paragua” no la tenía fácil pues por delante tenía al “Burro” Centeno y a Carlomán Ávila, pero poco a poco se fue acomodando y terminó quedándose hasta mitad del año 1978 cuando se marchó al Deportivo Táchira, otra vez por recomendación del legendario portero sanantoniano Adolfo Riquelme. Aquí estudió derecho en la Santo Tomás e hizo algunos cursos de inglés en el Colombo. Hace algunos días nos contactamos por Twitter y desde ahí no ha parado de recordar a sus compañeros de aquel entonces. Le soltó pita a los elogios para Alfredo Arango y en especial a Papo Flórez y a Alfonso Cañón. Destacó el profesionalismo de Frascuelli y Gabriel Hernández, vivió en la casa de “Pitula” Martínez, se emocionó al saber de Pedrito Ardila y resaltó el señorío de Gillio y “Bombillo” Castro. En 1977 hace dupla en la zaga central con el Nano Prince en un onceno que jugaba muy bien de la mano de Pegnotti y que se clasificó al hexagonal de ese año. Hizo parte de un equipo cuyos integrantes lucían patillas y cabellos largos, por eso se robaban las miradas femeninas, como las de mi vecina Amalia Pinilla Serrano, a quien el defensor guaraní visitaba con frecuencia en la carrera 34 46-119 para escuchar música de Julio Iglesias. Hizo un solo gol, en 1976, la noche en la cual Medellín los goleó 6 a 2. El único que se salvó fue José Emilio, quien terminó su carrera jugando en Sportivo Luqueño y cuando tenía 29 años se retiró del fútbol activo. Su señorío sigue intacto, tiene voz de locutor y alterna la profesión de abogado en los tribunales, con la de presentador en programas de radio y televisión deportiva en su país. Vive feliz al lado de María Angélica y sus tres hijos Diana, Carlos Emilio y José Fernando y sus 5 nietos. Después de la cariñosa cachetada del uruguayo Víctor Pignanelli, Bareiro demostró que no era un paraguayo cagón y que aparte de eso tenía clase y señorío para jugar al fútbol. Cariñoso abrazo a la distancia a quien lo merece. Abrazos querido Pato, chao y hasta la próxima.