Oswaldo... ¡Móntela usted!

Coentrao venga le cuento. Imagínese que “Sesé” Peluffo me consiguió el teléfono de Carlos Gaviria, un lateral derecho que vistió la camiseta del Atlético Bucaramanga en el año 1975, integrando aquél fabuloso equipo dirigido por Víctor Pignanelli. Precisamente ese año el equipo del cual usted era hincha, Independiente Santa Fe, le rapó el título de las manos al Bucaramanga una noche de neblina espesa en el estadio Alfonso López. Resulta que hace un par de años, escuché a Carlos Alberto Gaviria Castro en el programa Café Caracol. Lo estaba entrevistando el maestro Hernán Peláez. Por más que intenté conseguir su teléfono fue imposible. El lateral derecho nacido en el barrio Belén de la capital de la montaña el 19 de septiembre de 1944, se fue muy joven para Bogotá porque su papá era cantante y mientras tanto Carlos jugaba en la selección Cundinamarca. Se lo recomendaron al “Pantalonudo” Arroyave y llegó a Millonarios, luego pasó a Santa Fe. El filósofo Julio Tocker lo recomienda al Quindío advirtiéndole a Benitín Urruti que lo ubicara de lateral y no de centrodelantero, como era el sueño de Carlos. Después de cinco años en el cuadro cafetero, va al Once Caldas, Pereira, Medellín y estando allí lo compra el Bucaramanga pagándole 2.500 pesos de sueldo y una prima de 15.000 pesos por el año. Cada vez que lo vendían no le daban un solo centavo. Hizo 19 goles en su carrera y recuerda dos en especial. Uno a Otoniel Quintana arquero de Millonarios desde 30 metros, vistiendo la camiseta del Quindío, cuando se jugaba en el estadio San José. Y el otro de tiro libre cuando el Bucaramanga le ganó al Cristal Caldas 5 a 2 y se clasificó al hexagonal del 75 ganando el grupo B.

Gaviria, quien habla más que Peluffo, me contó que el mejor futbolista que vio y con el cual jugó, fue el maestro Alfredo Arango, sin dejar de lado a Willington Ortíz, “Maravilla” Gamboa, “Turrón Álvarez, “Cunda” Valencia y Jairo Tapias. Le cuento que recita de memoria esa nómina con voz de locutor, imitando a su cuñado Rubén Darío Arcila, hermano de su esposa María Helena : “ ¡Miguelucci, Gaviria, Centeno, Ávila y Hernández, Frascuelli, Pitula, Ardila, Papo Flórez, Gillio, Vilarete y Arango!”. Se acordó de Zelaya, Bareiro, el gerente Gustavo Torres y de Ambrosio Mantilla el presidente. Cuarenta y seis años después le reclamó a la junta directiva, porque no los acompañó a Barranquilla cuando le debían ganar al Junior para buscar el título de ese año. Su hija Nury Andrea nació en Bucaramanga y recuerda cómo asesinaron a su hermana y a su cuñado en la ciudad de los parques. Regresó al poderoso de la montaña en 1976 y luego del retiro se dedicó a trabajar en las divisiones menores del cuadro antioqueño. Se fue 18 años a trabajar en Estados Unidos con la firma Johnnie Walker y hoy en día tiene su escuela de fútbol para las nuevas promesas del balompié antioqueño. Me dijo de manera clara: “¡Felipe pida vacaciones para que hable conmigo!”. Cómo si fuera poco, Carlitos Gaviria me consiguió el teléfono de “Champion” Suárez, otro gran jugador que tuvo el Atlético en las décadas del 60 y 70.

La verdad querido Coentrao, no tenía ganas de escribir, pero lo hice por el respeto a Carlos, a los lectores y a usted, quien siempre me apuraba desde el jueves con la frase: “¡Felipe Antonio si quiere salir el domingo, mande rápido esa joda!”. Ahí se la envío, ¡móntela usted!, porque de aquí en adelante le toca a Néstor y al “Bocha” Bustos. Al bigotudo Carlitos Gaviria muchas gracias por el cariño y por haber vestido la camiseta del Bucaramanga con profesionalismo. A Oswaldo Contreras, gracias por tantos años de jocosa amistad. A su familia un nostálgico abrazo. A Néstor González, a Diana Saray y a todos en Vanguardia...¡también!. Chao y hasta la próxima.