¡Saúl, muchas gracias por todo!

Hace 30 años conocí a un muchacho inquieto y trabajador cuyo nombre es Saúl Campos, quien llegó al vestuario del Atlético Bucaramanga para ayudar a Medardo Porras y a Reinaldo Caballero más conocido como “Ito”, en las labores propias de un equipo de fútbol.

Es el trabajo invisible de varias personas que deben tener listos guayos y zapatillas de entrenamiento y competencia, uniformes, petos, medias, balones y todo lo relacionado con la kinesiología, la cual él aprendió, gracias a que Tiberio Villarreal, presidente del equipo por aquellos años, le pagó un curso de inyectología, masajes y primeros auxilios, que desarrolló durante tres décadas en el equipo de la ciudad.

Hace años Saúl tuvo que afrontar la pérdida de su casa en Girón, ya que una avalancha se llevó todos sus bienes, junto a los de miles de personas, quienes luego de varios años de vivir en auténticos cambuches, recibieron por parte del Gobierno una vivienda en la Ciudadela Nuevo Girón, bastante retirada del casco urbano de la antigua Villa de los Caballeros.

Quienes lo hemos conocido durante años, damos fe que nunca se quejó, soportó con estoicismo y dignidad las situaciones adversas y siempre era el primero en la fila, llegando a las prácticas del equipo en las frías y lluviosas mañanas y era el último en marcharse de un vestuario que quedaba impecable y con todo listo para los entrenamientos o los viajes al día siguiente del equipo profesional, aunque valga recordarlo, también trabajó algunos años con el Real Santander.

Siempre sonriente, siempre alegre y con la mente puesta en su compañera de vida y sus dos hijas, a las cuales conocí desde niñas, ya que Saúl venía a nuestro hogar para realizarnos algunos masajes y mientras lo hacía, sus hijas jugaban con mis hijos en el jardín de nuestra casa.

Mi hija Gabriela lo bautizó “Cacú” ya que era muy pequeña y no podía pronunciar su nombre. Así se quedó para siempre. Un día nos pidió el favor a mi hermano y a mí que lo respaldáramos en una deuda en el Almacén Gamas para comprar una lavadora.

Eduardo “Chulo” Gómez gerente por aquellos años del almacén, despachó la lavadora sin dudarlo a la lejana casa de “Cacú” y cuál no sería mi sorpresa al enterarme que el mequetrefe de José Augusto Cadena Mora, quien entonces era presidente del equipo, exigió que él lavara la ropa del plantel en su electrodoméstico y lo más triste de todo, es que no le daba ni para el jabón.

Hace unos días nos llegó la información de su salida abrupta e inesperada del Atlético, en el cual Saúl vivió momentos felices, ascensos, el subcampeonato del 97 y también tristes como los descensos que ha sufrido la institución.

El sujeto Óscar Álvarez Ascanio le envió razón con su mensajero Jaime Elías Quintero, que para el 2022 ya no iban a contar con él. No tuvo la gallardía, la hombría y la valentía de decirle en la cara a este humilde muchacho, que ya no haría parte de un equipo al cual le entregó su corazón y su trabajo. ¡La falta que les va a hacer! Aunque les informo a los que manejan el equipo, que Saúl ya consiguió trabajo y que no volverá a mendigar por gasolina para tanquear el chéchere en donde debía ir a comprar el agua y el hielo para los jugadores, ya que a Álvarez tocaba pedirle permiso para todo y sudaba frío cuando debía dar para una merienda o un bocadillo. Pero qué más esperamos de un tipo que teniendo mucho dinero, busca en la zona donde se mueve, almuerzos de $3.000 y $4.000 para no gastar tanto.

Se lleva usted una tula guardada de recuerdos bonitos querido “Cacú”. Hace usted parte de una historia que vivió durante casi tres décadas y tiene el respeto y cariño de jugadores y de la hinchada que le han escrito mensajes bellísimos durante estos días. También tiene el de mi hermano, el mío y aparte nuestro respeto y aprecio. Ojalá le paguen su liquidación, se la merece, cualquier cosa nos avisa. ¡Gracias por todo! Un abrazo y hasta la próxima.