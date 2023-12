A los nuevos mandatarios

En pocos días tomarán posesión de sus cargos los nuevos mandatarios elegidos el pasado 29 de octubre, así como los concejales y diputados. Justo es agradecerles que hayan elegido servir a sus territorios y desearles los mejores éxitos en su gestión.

Muchos los mirarán con escepticismo y desconfianza, reacción entendible ante los escándalos de corrupción en que frecuentemente se ven involucrados quienes optan por ser servidores públicos. Sin embargo, aunque cueste trabajo creerlo, la mayoría de los acusados eran personas honestas que fueron sancionadas por culpa grave al desconocer las normas, por estar mal informados y asesorados. Y como es sabido, el desconocimiento de la ley no exime a nadie de su cumplimiento.

En una interesante entrevista realizada por un grupo de periodistas* a la doctora Sandra Avellaneda, directora de la Academia de la Gestión Pública, ella hace importantes recomendaciones a los mandatarios salientes y entrantes. En primer lugar, no tienen que saber todo lo relacionado con la gestión pública pero sí un mínimo sobre normas de contratación, hacienda pública, código disciplinario, etc. Pero sobre todo deben rodearse bien pues son responsables de los colaboradores que nombren y para seleccionarlos deben prevalecer los criterios objetivos de idoneidad, formación y experiencia, antes que la necesidad de cumplir compromisos políticos. Los escogidos deben ser personas con criterio y carácter, que no se limiten a “hacer caso” al mandatario, deben ser capaces de advertir sobre los riesgos inherentes a sus decisiones. Y por supuesto, el mandatorio debe escucharlos con humildad, sin la arrogancia que emana del poder, pues el poder es efímero y más temprano que tarde deberán responder por lo que hagan o dejen de hacer.

Así como los gobernantes electos buscaron apoyos de diversos estamentos que componen la ciudadanía, estos mismos ciudadanos podrán participar de su gobierno a través de los diversos mecanismos de participación que contempla la ley. Por ejemplo, se sugiere analizar el registro de obras inconclusas a cargo del departamento o del respectivo municipio, indagar al gobernante saliente qué hizo para avanzar en su ejecución y hacer seguimiento a los entrantes para que las concluyan. Aconseja la doctora Avellaneda: “Hagámosles sentir que estamos gobernado a su lado, que no están solos, que los acompañamos, pero que también los vigilamos”.

Fiel a su razón de ser, nuestra Fundación Participar acompañará y vigilará.