Los colombianos conocemos bien la grave situación del país en materia de corrupción, a la que se presta altamente la contratación pública. Y es muy alta la cifra de contratistas que ejercen la Ingeniería, por lo que quienes pertenecemos a tan importante profesión en algún grado estamos siendo afectados así no seamos contratistas públicos. Por ello es claro que plantear fórmulas para tan oprobioso asunto, ha de ser función y objetivo de los gremios de ingenieros. Creer que con leyes y decretos puede controlarse el fenómeno es algo ingenuo e ineficaz, pues está probado y comprobado que ello es un rotundo fracaso.

No se ignora que los humanos somos objeto de todo tipo de “educación”, la que por tantos medios se promueve e imparte. Mas se ignora o no se valora la gran importancia que tiene la formación del ser humano, esa que ha de aplicarse en los hogares a partir de la infancia. Las inclinaciones del adulto, su modo de ser y proceder, son parte de un proceso que inicia en la niñez y se revelará en otras etapas de la vida, aunque es en la raíz donde se incuban los fundamentos de la personalidad. Mas esto no ha de impedir que según las condiciones de cada etapa vital, se les den a los jóvenes los asuntos formativos dirigidos a afrontar con éxito las actividades que cada uno adopte. Y es ahí cuando los gremios de Ingeniería, para frustrar a los corruptos, deben tomar medidas basadas en experiencias de sus afiliados.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros debe plantear cambios a los planes de estudios de las ramas de la profesión referentes a la contratación pública. Solo se aplicarían en ciertos semestres de cada carrera y varios deben basarse en asuntos de tipo ético. Otros tendrían alto alcance, pues darían muy claros y precisos criterios sobre las funciones y obligaciones del contratante, el contratista y el interventor. Muy importante y urgente es lo atinente a las interventorías, pues parte de quienes las atienden no cuentan con amplios conocimientos y menos con apropiado criterio para ejercerlas; así mismo debe fijarse una amplia cuantía de años de experiencia profesional, para el ejercicio de las mismas.