¿Creer en Petro?

Una de las peores situaciones que puede vivir un mandatario es que no se le crea, y a esto se llega cuando no se dice la verdad, no se cumple lo prometido o se compromete a realizar cosas imposibles. También cuando no es ejemplo de disciplina, autoridad y trabajo.

En el caso de nuestro Presidente Gustavo Petro, sus discursos, cuando no son una invitación al desorden o un ataque a la empresa privada, o a las instituciones que soportan nuestra democracia, están llenos de palabras para aparentar ser intelectual o filósofo, como cuando ante la conferencia mundial de la ONU se atrevió a decir que la “vida es sinónimo de cambio” , que hay que “acabar con el sistema financiero mundial, con el FMI”, que su propuesta es acabar todas las guerras del planeta y “expandir el virus de la vida por las estrellas del firmamento”....¿ qué tal?

Pero además no cumple con nada: no llega a las audiencias agendadas por él mismo o llega con horas de retraso, o simplemente se evapora sin que se tenga información sobre sus andanzas. Su promesa de “La Paz Total” nos tiene hoy en una situación de inseguridad y conflicto cada vez peor: secuestros, asonadas. allanamientos y Alcaldes que no pueden ejercer desde sus municipios.

Parece que nuestro Presidente Gustavo Petro no se siente cómodo ejerciendo el cargo de Presidente de la República pues a él lo que le gusta es la oposición; y así lo dijo recientemente en una de sus alucinadas e interminables alocuciones al afirmar que ”le aburre el poder”. De otra forma no se entendería cómo después de más de un año en la presidencia, no ha podido sacar adelante sus principales propuestas de reformas ya que allí se debe dialogar y concertar para obtener resultados. Solamente logra lo que es de su exclusiva competencia como el debilitamiento de las Fuerzas Armadas y los cambios de Ministros que no están totalmente de acuerdo con él o con quienes muchas veces ni se reúne.

En estas circunstancias ¿cómo lograr su propuesta de un “Acuerdo Nacional”? ¿Será verdad que lo quiere? OJALÁ