La Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y acogida en nuestra Constitución de 1991, establece en su artículo 1º: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como lo están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Sin embargo la situación padecida por Colombia desde hace tres semanas contradice no sólo el artículo mencionado sino varios más de dicha Declaración. En efecto, parece que no todos nacemos libres pues por voluntad de cientos de inconformes se ha sometido al resto del país a un confinamiento peor que el de la pandemia. Y lo más insólito es que las famosas marchas tienen como su principal bandera la defensa de los derechos humanos; me pregunto: ¿los de quiénes? ¿Sólo ellos son merecedores de tales derechos? Ellos, que según dicha Declaración deberían “comportarse fraternalmente los unos con los otros” por las tardes desahogan el odio que parece tienen contra el “establecimiento”, atacan injustamente empresas, medios de transporte, almacenes, oficinas públicas, bloquean las principales vías, impidiendo la movilidad humana y la de los suministros médicos, industriales, alimentarios de todo el país, todo esto en forma tan sincronizada que hace pensar que esta dramática situación obedece a una estrategia externa dirigida quién sabe desde dónde ni por quién.

Nadie ha dudado del derecho que se tiene a la protesta pacífica, pero ¿hasta cuándo tendremos que aguantar que, así las marchas inicien en paz, y ahora estén adornadas con grupos culturales o deportivos, al final de la tarde sean “infiltradas” dizque por gente ajena a sus justas peticiones, quienes cometen toda clase de delitos? ¿Y es que para castigar como se debe esos delitos no existe Ley alguna? ¿Y para solucionar semejante caos no han bastado las cuatro reuniones del más alto gobierno, la Iglesia y Naciones Unidas con los dueños del célebre paro, pues todavía no han acordado nada? Me temo que aunque acuerden todas las 19 peticiones presentadas eso tampoco les bastará...