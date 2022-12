La ciudad cordial, amable y acogedora se convirtió en ciudad caótica. El respeto por la vida, por la dignidad de las personas, el respeto a las normas y a la autoridad se transformaron en anarquía generalizada. Desde las altas autoridades, hasta el más humilde vendedor ambulante coinciden en lo mismo; desconocer las mínimas normas que sostienen la organización social.

La cultura santandereana se construyó sobre unos valores educativos que formaban en el trabajo, la responsabilidad, la palabra empeñada, el honor de ser ciudadano de bien y, sobre todo, su apertura al extranjero, “quien pisa tierra santandereana, es santandereano.”

¿En qué momento la sólida cultura santandereana fue traqueteada, y su alma fue invadida por la corrupción, la anarquía y el interés particular por encima de cualquier propósito general? ¿Tendremos que declarar una emergencia moral? Entendida como la pérdida de los criterios que permiten diferenciar entre actuaciones correctas e incorrectas. Hay crisis moral cuando no se acatan las normas, no se reconocen las autoridades y no se resuelven los conflictos de forma civilizada. Una ciudad anarquizada está condenada a su fracaso económico, social, cultural y afectivo.

¿En qué sentido la emergencia moral? En primer lugar, reconocer la profundidad del problema. Los indicadores de la corrupción están a la vista de todos, los graves problemas sociales se resuelven desde la lógica de la parranda y el cinismo. En segundo lugar, comprender que la educación ciudadana es un asunto serio y de toda la sociedad: desde el hogar, la escuela, la universidad y que las autoridades se comprometan a un pacto por el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas y el respeto a las normas que nos constituyen como sociedad.

Se requiere establecer acuerdos para educar la empatía, la confianza en el otro, la mente abierta a la diferencia, la construcción de proyectos de vida y el compromiso por realizarlos y la responsabilidad ante las obligaciones sociales ¿Estaremos a tiempo para construir metas comunes, como ciudadanos que permitan una convivencia basada en la cooperación, la sociabilidad y la tolerancia?