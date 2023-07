Las elecciones de octubre

Tal vez como nunca en la historia de Colombia, las elecciones regionales serán cruciales para el futuro de la nación. Tienen razón los analistas que consideran que estos comicios equivalen a un referendo que medirá la aprobación o desaprobación de los ciudadanos al gobierno de Gustavo Petro. Y como es habitual, aunque las normas son claras en prohibir la participación en política de los funcionarios públicos, es sabido que son pocos los que las acatan.

Temas como la inseguridad en sus distintas manifestaciones (secuestros, asesinatos, extorsiones, atracos y demás) en campos, centros poblados y grandes ciudades agobian a los colombianos. El curso de la propuesta de Paz Total hace temer que la mayoría de los grupos al margen de la ley sólo buscan fortalecerse mientras la fuerza pública acata el cese al fuego y no los combate. El desempleo y la informalidad no han tenido alivio y al parecer no lo tendrán porque la reforma laboral que propone el gobierno no plantea soluciones. Para aliviar la pobreza se proponen medidas asistenciales mientras alcance el presupuesto, pero no se incentiva el crecimiento de la economía y la creación de riqueza que es lo único que permitiría su redistribución en el mediano y largo plazo. En fin, la incertidumbre es enorme y en esas circunstancias se aleja la inversión haciendo más sombrío el panorama.

Hoy quiero hacer eco de las palabras de un viejo amigo y colega, curtido en su trasegar por la academia y con experiencia como empresario y como servidor público: “Los colombianos tenemos la oportunidad de empuñar nuestra más preciosa arma: el ejercicio del voto”. Percibo una gran desinformación (o desorientación) sobre la trascendencia sin igual de estas elecciones y especialmente sobre las distintas alternativas que ofrecen las candidaturas. ¿Por qué no unirnos alrededor de una jornada pedagógica por regiones, no necesariamente en plan de campaña, sino de divulgación didáctica sobre las opciones a disposición de la ciudadanía?

Este planteamiento coincide plenamente con la razón de ser de la Fundación Participar. Estamos listos a articularnos con otras iniciativas similares porque es hora de unir, jamás dividir; de sumar, no de restar.