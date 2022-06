Periodismo en tiempo de elecciones

Escandalizada con la guerra sucia que vemos en estos días de campaña a través de algunos medios, busqué un podcast en el que un grupo de periodistas serios y experimentados debatían sobre los retos que representan las campañas políticas para el ejercicio de su profesión.

Puesto que la información es un bien público fundamental en una democracia en el que la ética debe ser el eje principal, los contertulios consideraron un hecho grave la pérdida de credibilidad en los medios y en los periodistas. Saben que el problema no es nuevo, viene de atrás y esta campaña lo desnudó. Creen que una de las causas es la participación activa de los periodistas en las redes sociales donde la calidad de la fuente no es buena y muchos no verifican lo que publican, terminan por lo regular contagiados de la polarización actuando con sus pasiones y visiones personales, enfrascados en agrias discusiones, olvidando que son periodistas y que hacen parte de un medio. Una participante lo describió crudamente: “las redes se tragaron la ética, ¿en qué momento nos paramos en esa cuerda floja de hasta dónde va mi ética y mi responsabilidad con la verdad” ?.

En la radio y en la televisión es frecuente que los periodistas se ufanen de ser “tendencia” por el número de clics o likes, lo que significa que la agenda la imponen las redes. Y vemos en época electoral cómo las campañas ponen la cascarita y los periodistas caen y vuelven noticia lo que querían los estrategas para atacar y a veces destruir al contendor.

Como humanos que son los periodistas también tienen preferencias, pero al profesional le corresponde que no se note. El periodismo debe recuperar la credibilidad y la confianza a través de la calidad, del rigor en un oficio libre de sesgos, que contextualice muy bien y confirme la veracidad. Y de parte del público, consumir un buen periodismo es la manera como los lectores pueden rechazar el mal periodismo.

Quienes se animen pueden seguir en detalle el podcast en https://youtu.be/UjR4rb7kad4.