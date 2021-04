Qué nos ha dejado la pandemia

Además de todos los dolores por muertes, encierros, contagios, prohibiciones, ausencias, y muchas aflicciones más, la pandemia también nos ha dejado cosas positivas importantes como el desarrollo de la ciencia y la tecnología a nivel mundial para lograr, en tan corto tiempo como nunca antes, el descubrimiento y uso de varias vacunas contra el Covid-19, y en Colombia la modernización del sector de la salud; la utilización de la virtualidad en la vida diaria; la valoración de lo importante y lo necesario en esta vida, como la familia, los amigos, la compañía, el trabajo, la salud y así mismo la evaluación de lo superfluo como tantas cosas, que antes nos preocupaba no tener.

También ha sacado a la luz ciertas cualidades humanas que antes no se percibían en su verdadera dimensión como la disciplina, la responsabilidad y la solidaridad y por el contrario la falta de ellas...Creo que si desde el comienzo de esta tragedia que hemos vivido hace más de un año, hubiéramos cumplido con responsabilidad y disciplina las múltiples advertencias que se nos hacían, pensando no solo en cada uno de nosotros sino también en los demás, no se hubieran extendido tanto los contagios. Y pienso que esto tiene que ver con la cultura de los pueblos o de lo contrario, ¿por qué existen lugares en este mundo que permanecen incólumes ante esta situación?

En el caso de las vacunas hay personas que no creen en su bondad y por lo tanto dicen que no se vacunarán; ¿será que no piensan que es una falta de solidaridad con los demás pues con su actitud están poniendo en peligro la salud de todos? Y aunque estoy de acuerdo en que no se puede obligar a nadie a vacunarse, debería haber maneras indirectas de hacerlo como exigir el carnet de vacunación cada vez que se necesite un servicio del Estado, o en el sector educativo, laboral o de salud.