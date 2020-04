Armamentismo y salud

Con motivo de la célebre pandemia del covid 19 varias cosas han salido a flote en el mundo. Pero la más preocupante es la salud. No sabíamos los habitantes de este planeta que las preocupaciones de la humanidad apuntaban a otros sectores distintos al de la salud. El magistrado Rafael Gutiérrez en su columna de Vanguardia anotaba que el problema es que hemos estado mal gobernados. Pero esta epidemia nos señaló que las reales preocupaciones de los seres humanos apuntan a otros sectores diferentes de la salud. Y sin un estudio pormenorizado y científico vemos las falencias en la potencia más grande del mundo como son los Estados Unidos y en países de gran tradición científica como Inglaterra.

Pero no se escapan tampoco los países de oriente como China y Japón, que están tratando de remediar las fallas a gran velocidad. Toda la humanidad ha incurrido en errores. Vemos por ejemplo, que no hay camas en los hospitales, no hay elementos de protección para los médicos y sus ayudantes, en general el mundo de la medicina tiene gravísimas fallas. Pero además de esto se ha descubierto que los médicos están colocados en un sitial negativo. Descubrimos por ejemplo, que no les pagan bien, ni a tiempo, y que sus empleos son inestables. La seguridad social la pagan ellos mismos.

Y mientras esto ocurre en el mundo de la salud, los países poderosos dedican su tiempo y dinero en su carrera armamentista. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido, China y Japón apuntan al fortalecimiento de sus elementos bélicos. Se nos dirá que esta pandemia fue inesperada y que ningún país estaba preparado para soportarla. Pero es necesario que en cualquier época haya camas suficientes, respiradores, tapabocas, oxígeno y todos los suministros médicos. Es un abastecimiento necesario sin necesidad de una pandemia. Pero indudablemente lo más preocupante es la situación de los Estados Unidos porque al lado del problema de salud el desempleo es vertiginoso. El presidente Trump tendrá que tomar medidas de emergencia como hizo Roosevelt en su época.