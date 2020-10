Crímenes en el olvido

La mayoría de los crímenes célebres han quedado en la impunidad. Recordemos por ejemplo, como los inspiradores del asesinato de Abraham Lincoln quedaron en el misterio. John Wilkes Booth, no tenía razones poderosas para dar muerte al libertador de los esclavos. Nunca se supo quienes lo indujeron. Sobre la muerte de John F. Kennedy se han hecho muchas investigaciones pero el asesino fue eliminado llevándose los recuerdos a la tumba.

En Colombia Rafael Uribe Uribe cayó herido de muerte por Galarza y Carvajal, quienes no tenían razón aparente para cometer el crimen. La investigación para encontrar los autores intelectuales fue errática y primero apuntó hacia los jesuitas sin que llegaran a ninguna conclusión. Jorge Eliécer Gaitán murió por las balas asesinas de Juan Roa Sierra quien murió a manos de una turba enfurecida. Nunca se supo quiénes fueron los autores intelectuales. La lista es larga pero hemos recordado a los de mayor importancia. Escondidos detrás de sus escritores los verdaderos criminales permanecen en la incógnita. A veces pagan inmensas sumas para que los testigos callen ante las autoridades.

En los últimos días ha surgido una teoría muy curiosa sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Las FARC asumen la culpabilidad y dicen que ellos ordenaron la muerte del dirigente político. Muchos escritores e investigadores dudan de esta versión porque consideran que el político conservador ya no ofrecía ningún peligro para su organización política. Gómez Hurtado ya no era el líder conservador que quería implantar en Colombia en la época del gobierno de su padre, una constitución fascista al estilo de la España franquista. En la época del crimen trataron de acusar a Samper y a Serpa, sin resultados positivos. Gómez Hurtado había sido partícipe de la asamblea constituyente de 1991 que estableció el moderno estado social de derecho. No había razones para eliminarlo. Queda la versión de la conspiración derechista de los “conspiretas” pero los nombres que circulaban en los cafetines se perdieron en el paso de los años.