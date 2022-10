Darío Echandía fue un político e intelectual que pasó a la historia por sus buenas ejecutorias y la frase celebre “El poder para qué” que pronunció en su paso por el gobierno nacional. Nació este personaje en Chaparral Tolima y desempeñó varios cargos importantes a nivel departamental y nacional. Fue congresista y desempeñó con gran altura el Ministerio de Gobierno. Organizó y estimuló la creación de la cédula de ciudadanía, documento importante para la identificación de las personas. Como Gobernador del Tolima se dedicó a la pacificación del departamento con inteligencia y buen trato. En desarrollo de esta idea planificó obras de desarrollo y creó una gran conciencia cívica.

“El poder para qué” tiene varios desarrollos. Por un lado puede aplicarse a un gobierno débil, acosado por la oposición y sin una salida inteligente. Pero también puede adjudicársele a una administración que quiere desconocer los principios democráticos y hacer “lo que le de la gana”. Nos preocupa mucho la tesis del actual Presidente cuando dice que hay que cambiar la economía extractiva por una economía productiva. Apunta peligrosamente contra la industria del petróleo, carbón y el oro. Después del café el petróleo y el carbón son los únicos productos importantes con que contamos nosotros los colombianos. Cuando se empezó la extracción de petróleo en Barrancabermeja Colombia se acercó a la riqueza en medio de la tradición campesina y la pobreza ancestral. Otra cosa sería que el gobierno protegiera e impulsara la industria del petróleo y también desarrollara activamente el campo.

Curiosamente nuestro Presidente ataca la industria extractiva pero no la sustituye por nada. Es decir, acabemos con el petróleo y el carbón pero no le busquemos reemplazo. En esas condiciones nuestro país no corregirá las desigualdades sino que las aumentará y creará un mundo nivelado por lo bajo. Ya no aspiraremos entonces a formar un país con fuertes empresas y seguridad social. Otra ambición distinta sería si buscáramos parecernos a los países Escandinavos, como lo dijimos en un artículo anterior. Es la meta segura de todos los países, sin fantasías, ni eufemismos. Debemos entonces, fortalecer las empresas e impulsarlas hacía la seguridad social. Nos preocupan las falsas ilusiones y la demagogia populista. Convertir al país en una caravana de pobres no solamente es negativo sino criminal.