Inicialmente la gente vivía del trueque. No había dinero y todo se manejaba a través del intercambio. Cada persona o grupo de personas canjeaba los productos en los que se destacaba. Con el tiempo fue imposible medir el valor de los objetos de forma justa comparándolos con otros, de ahí surge la primera moneda “una forma universal de medir el valor de todas las cosas”. Las primeras monedas se elaboraron en el siglo VII a.c. en el antiguo reino de Lydia, en la costa occidental de la región que se conoce hoy como Turquía. Los chinos innovaron con la utilización del papel moneda alrededor del siglo VII. Al principio las ventas se realizaban directamente en las casas de los artesanos. Más adelante los comerciantes empiezan a reunirse en plazas al aire libre y con esto se da comienzo a los mercados modernos.

Con el paso de los años el mundo de los negocios ha evolucionado mucho y hoy en día es un tema muy técnico al que la humanidad le ha dedicado mucho tiempo. Pero hoy nos queremos dedicar a recordar la importancia de las tiendas de barrio. Cuando vivíamos en el barrio San Francisco, en una esquina había una tienda muy bien surtida dirigida por Don Leonardo. Allí comprábamos todas las cosas del hogar y los expendedores eran muy atentos y cumplían su labor con prontitud. Posteriormente vivimos en el barrio El Jardín, cerca a nuestra casa había una tienda cuya propietaria era una señora de nombre Anais. Era una dama muy especial que atendía sus clientes con mucho cuidado y cariño. Especialmente recibía a los niños y les regalaba dulces y otras golosinas.

No somos los únicos fieles a las tiendas de barrio. Según Nielsen, 35 % de los colombianos las prefieren y tenemos 450.000 en Colombia. Sin embargo, estas tradicionales tiendas han sido- como todos los pequeños negocios- víctimas del crecimiento económico. La introducción de la competencia con la llegada de las tiendas de bajo costo favorece al consumidor con los descuentos, pero ha ido desapareciendo a las tiendas de barrio.

¿Qué perdemos con esta desaparición? Por un lado, los pequeños empresarios y emprendedores, que han mantenido estos negocios se ven obligados a cerrarlos. Más aún, nosotros los consumidores perdemos la calidez de un tendero amigo, la posibilidad de “quedarle debiendo al de la tienda” y la facultad de poder encargar las cosas que más nos gustan. En un D1 no podemos pedir una ración más pequeña de queso, o tomarnos un tinto mientras hacemos la compra. No propongo una solución ni una revuelta en contra de las nuevas “tiendas de barrio” de cadena, pues también he sido atraído por sus precios y por sus excelentes golosinas importadas. Dado que es inevitable que las pequeñas empresas sean absorbidas por las más grandes. No obstante, invito a aquellos que todavía tienen la fortuna de tener una tienda de barrio tradicional cerca a que la aprovechen. Tal vez tómese un tinto con su tendero de confianza o compre el queso del desayuno a la vuelta de la esquina; haga un esfuerzo por acompañar y apoyar a los pequeños empresarios que siguen aventurándose al emprendimiento en este clima de grandes empresas y cadenas.