Las vías de la Mesa, caminos de herradura

Cuando Ambrosio Alfinger llegó a la sabana de los caracoles se sintió sorprendido por su belleza. Siglos después en ese lugar se encuentra la ciudad de Bucaramanga. Martín, lugarteniente del conquistador alemán, se aparta del grueso del ejército y encuentra la mesa de Jeridas. Ese nombre indígena es cambiado por Mesa de los Santos. Conocí ese lugar maravilloso en un recorrido que hice con el entonces gobernador Eduardo Camacho Gamba. Ya había bellas casas, pero no con la dimensión que esperaban los bumangueses. Pretendían que la Mesa de los Santos fuera un sitio turístico como los alrededores de Medellín.

Hoy, la Mesa de los Santos es un paraíso. Pero no solo se destaca por su belleza sino por la producción. La hacienda de los Galvis, El Madrigal, tiene una moderna ganadería. También la producción de pollos y huevos es proverbial. Como un ejemplo de cultivos, encontramos en la mesa los cafetales de la familia Acevedo. El mercado campesino organizado por Leonidas Gómez es un ejemplo de mercadeo. También podemos mencionar campo campiña, un conjunto residencial conformado por bellas casas de campo, donde se respira un ambiente de paz y tranquilidad.

Pero no todo en la Mesa de los Santos es positivo. Como si el tiempo no hubiera pasado las vías de este bello paraíso son verdaderos caminos de herradura. Allí parece que el Estado no existe. Los vehículos que transitan por esos senderos tienen que hacer un gran esfuerzo para lograr trasladarse de un lugar a otro. Parece que la modernidad no ha llegado a la Mesa y no hay relación positiva entre la producción y las vías. Hace algunos años un grupo de vecinos acudió al gobierno a reclamar inversiones para la Mesa. Los funcionarios dijeron que había una gran partida para arreglo de las vías. Nunca se dio la inversión. Sería interesante que la comunidad santandereana se preocupara más por este maravilloso lugar, además de la ausencia de vías, la Mesa de los Santos carece de un moderno acueducto. Definitivamente podemos competir con los alrededores de Medellín, pero sin agua ni vías nos quedaremos en el siglo XIX.