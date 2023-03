Manuela Beltrán, nuestra heroína

El 16 de marzo de 1.781 es una fecha importante para nuestra historia. Ese día Manuela Beltrán rompió los edictos que anunciaban nuevos impuestos para los granadinos. Este fue el comienzo de la revolución de los comuneros. Indudablemente este acto de rebeldía se convirtió en la semilla de la emancipación americana. Algunos intelectuales sostienen que nuestra heroína Manuela Beltrán no existió, aseguran que no hay ninguna evidencia escrita sobre la existencia de la famosa revolucionaria “La academia de historia de Santander salió en defensa de la Manuela Beltrán histórica y encontró actas de nacimiento y otros documentos que darían fe del nacimiento de dicha mujer y de la ocurrencia de la acción por la que es conocida: la ruptura del edicto que anunciaba nuevos impuestos en el Socorro, en el actual, Santander”.

A quienes sostienen que la protagonista de estos hechos no existió, se les olvida que la tradición oral es muy valiosa porque recoge gran parte de nuestra historia. Recordemos que según aparece en el libro “El infinito en un junco” de Irene Vallejo, cuando aparecieron escritos la Ilíada y la Odisea los griegos desconfiaron porque creían más en la oralidad y daban crédito más a la memoria humana que al papel. Es tan importante lo no escrito que con nostalgia recuerdo a mis alumnos en Universidad Autónoma. Los estudiantes recordaban con más entusiasmo las anécdotas históricas que en mi calidad de docente les relataba a los estudiantes. En consecuencia, no podemos desconocer olímpicamente la existencia de Manuela Beltrán, Policarpa Salavarrieta y Antonia Santos.

Al negar la existencia de una heroína estamos desdibujando nuestra historia. La tradición oral como hemos sostenido en varias oportunidades es fundamental para el conocimiento de los hechos que forman parte de la historia. La revolución de los comuneros fue una acción importantenotable que inició el camino hacia la independencia. Nuestra Manuela no solamente fue pionera en la revolución de los comuneros, sino que creo un ambiente propicio para que las mujeres alzaran su voz y participaran activamente en la emancipación. Por otro lado, debemos insistir en esto, la tradición oral debe ser aceptada, o de lo contrario acabaríamos con la historia de la humanidad.