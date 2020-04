Mi cuenta falsa de Twitter

Siempre he sido defensor de la libertad. Desde mí ya lejana juventud, cuando estudiaba Derecho y dictaba clases de historia universal en un colegio, ese principio era fundamental en la cátedra. Años después como profesor universitario recordaba la libertad entre los griegos, en Roma y los principios precarios en la edad media siguiendo con las teorías de Jhon Locke, gran ideólogo del liberalismo. Después, la Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos le dieron categoría universal.

Pero como decía el gran ideólogo inglés una cosa es la libertad que debemos defender y otra el libertinaje.

Esto parece ocurrir con las redes sociales que publican tesis, hacen planteamientos a nombre de otras personas sin pedir permiso y por este camino pueden llegar a la calumnia. He recibido con inquietud la información que hay un usuario en Twitter con nombre y fotografía mía. En mi vida he tenido una cuenta en Twitter ni la tendré. Mis opiniones y tesis solamente los he publicado en mis libros y las columnas de Vanguardia. Hábilmente publica mis artículos y agrega comentarios que yo nunca he hecho. Indudablemente esto ya se acerca al Código Penal.

Estoy muy preocupado por esto, porque revela una situación equívoca con respecto a la libertad. No podemos despilfarrar este principio porque es fundamental para la democracia.

Ahora sí comprendo por qué fracasó el refrendo sobre la paz y la consulta popular contra la corrupción. Es un clásico abuso del derecho. Me hubiera servido de ejemplo en la obra que escribí sobre este fenómeno jurídico.

Las opiniones que pone esta persona sobre el Alcalde de Bucaramanga no son de mi autoría.

Definitivamente el gran Locke tenía razón.