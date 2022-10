Pinceladas de mi nuevo libro

Es un libro con un gran contenido de nostalgia del pasado, pero lleno de proyección futurista. Empezamos con la fundación del Socorro y su crecimiento hasta convertirse en la capital del estado soberano de Santander. Nos detendremos en la revolución de los comuneros, episodio emblemático de la formación del futuro federalismo que imperó en el siglo XIX. Mi niñez en esa tierra llena de historia fue feliz a pesar que se me escapan muchos recuerdos. Reviviremos algunas noticias de la segunda guerra mundial. La figura de mi padre sentado junto a un radio oyendo noticias se me graba con alegría y tristeza.

Viene a mi mente, como un gran recuerdo la madre Nieves, mi profesora de las primeras letras. Años después, vino a Bucaramanga donde yo ya vivía y muchos de sus ex alumnos fuimos a visitarla. Ya no era la bella monjita de tiempos idos sino una venerable anciana llena de vivencias y bellos recuerdos. Un hecho de gran trascendencia para la republica fue cuando un día, mientras recibía clases en el divino Niño un estudiante llegó sorpresivamente al colegio e informó a la señorita Herminia, rectora de la institución que habían asesinado en Bogotá a Jorge Eliecer Gaitán, dirigente liberal de grandes proyecciones. Inmediatamente la profesora nos envió a casa, porque tuvo conocimiento que en la ciudad también había disturbios. Después, pasé al colegio Santander y allí conocí por primera vez una lista de estudiantes. No he olvidado los apellidos de mis compañeros: Angarita, Barón, Becerra, Cadena, Cartagena, Gutiérrez, Guzmán, Herrera, Jaimes, Lineros, López, Mantilla, Mantilla, Martínez, Valero. Luego fui trasladado al colegio San Pedro Claver con una vivencia extraña, la pugna entre las dos instituciones escolares más importantes de la ciudad. Había encuentros entre los estudiantes de ambos colegios y yo tenía que colocarme en la mitad porque eran mis centros de estudio.

En el colegio provincial de Pamplona tuve experiencias maravillosas. El profesor Velandia nos inició en la literatura e historia. Los hermanos cristianos eran grandes educadores y mantenían el colegio en un alto nivel. Finalmente termine mi bachillerato en el colegio Guanentá de San Gil con grandes recuerdos y enseñanzas. Curiosamente en la sesión final, en una obra de teatro participé como Abogado, lo cual me señaló cual era mi futuro.