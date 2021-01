Por las calles de Cúcuta y Bucaramanga deambulan venezolanos mostrando su dolor. En nuestra ciudad el parque del agua es un refugio triste de niños e inmigrantes tratando de sobrevivir. Y ya por las calles de Cúcuta no se ven los fabulosos automóviles que en otra época llegaban del vecino país. A San Antonio viajábamos a traer regalos, mercado y había contrabando de gasolina desde Venezuela. Eran otros tiempos, era otra Venezuela.

Recuerdo con cierta nostalgia que, en el colegio provincial de Pamplona, excelente centro educativo donde cursé cuarto y quinto bachillerato los venezolanos eran los ricos del plantel. Y para demostrar el afecto por nuestros vecinos los sábados se izaban las banderas de Colombia y Venezuela, cantábamos ambos himnos. Con orgullo nuestros compañeros venezolanos decían que algunos presidentes de su patria habían estudiado en Colombia. Unos compañeros llegaron a ser figuras destacadas de la política venezolana. Los recuerdo con mucho aprecio porque a pesar de ser los potentados del colegio eran muy buenos estudiantes. La educación para colombianos y venezolanos era excelente y solo hay una memoria triste. Teníamos como compañero a Campo Elías Delgado, quien años después fue el autor de la tragedia Pozzetto.

Hoy, pasan los inmigrantes venezolanos por las calles de Pamplona sin que haya un vehículo que los transporte. Caminan muy lejos del colegio provincial y no tienen un porvenir asegurado. No se oyen los cánticos de “mi lunita caraqueña” sino los lamentos de los niños y de las madres pidiendo un mendrugo de pan. Y cuando pasan por las calles de Bucaramanga siento una gran tristeza y nostalgia de mi vida en la vieja Pamplona. No son los mismos, su vida es una aventura y el porvenir esta signado por la tragedia.