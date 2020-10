Colombia es un país maravilloso, la diversidad es excepcional, los paisajes son bellísimos y está bañada por dos mares y ríos como el Amazonas, el Magdalena y el Cauca que serpentean por toda la dimensión. Pero este panorama esplendido tiene problemas estructurales. Con motivo de la pandemia han salido a flote una serie de aspectos negativos que afectan gravemente al ser humano. Si recordamos nuestras necesidades básicas encontramos problemas graves que afectan su desarrollo. El coronavirus destapó graves fallas. Con la educación virtual hay necesidad del internet, en los sectores populares y campesinos difícilmente encontramos este sistema moderno. La educación presencial no posee los elementos necesarios para su buen desarrollo. En los campos y en las aldeas no hay agua potable, lo que dificulta notablemente los procedimientos de bioseguridad. Aun en tiempos normales la educación no es universal.

Con respecto a la salud la ley 100 la privatizó con consecuencias lamentables. Algunas EPS funcionan muy bien pero otras son un desastre. El problema de las IPS es proverbial. Hemos visto cómo ha salido a flote que hay hospitales sin recursos y que insólitamente le adeudaban a sus empleados varios meses de salario, cuando no había pandemia. Con respecto a la vivienda hay problemas gravísimos porque no se ha podido abarcar a todos los estratos. La recreación tiene muchas dificultades porque faltan escenarios deportivos y algunos de ellos están abandonados e inconclusos. Y por otro lado hay sitios de esparcimiento que son utilizados casi exclusivamente para el consumo de sustancias psicoactivas.

La nutrición también tiene grandes fallas. Lo más aberrante ha sido la utilización del programa PAE para el enriquecimiento de algunos contratistas que se aprovechan de los recursos del Estado. Tenemos el caso escandaloso de nuestro departamento donde han utilizado carne de burro y caballos para la nutrición de los niños. Se ha probado que este programa utiliza carnes en descomposición y alimentos de baja calidad que afectan la salud de los niños. Un programa de beneficio nutricional ha resultado un verdadero Boomerang que afecta el desarrollo y la vida de los infantes.