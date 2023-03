A cuidar el empleo

Ha sido noticia de impacto que el año pasado emigraron de Colombia 547.000 personas, muchos de los cuales lo hicieron en busca de mejores oportunidades laborales; Canadá, Estados Unidos y Europa entre otros lugares. El desempleo en enero pasado fue del 13.7 %, cifra bastante preocupante por cierto; también una inflación del 13.28 % que está afectando la demanda de numerosos productos con sus consecuencias económicas negativas para las empresas que los fabrican y comercializan; súmese que la proyección del crecimiento económico para el presente año es bastante baja.

También se calcula qué hay en el país más de dos millones de los denomidados “ninis”, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. No estudian por sus limitaciones económicas y no trabajan porque no están preparados para hacerlo. Para destacar también la cifra de más de dos millones de migrantes venezolanos que han llegado al país en busca de oportunidades laborales y mejor calidad de vida. Y los fenómenos climáticos extremos con inundaciones recientes que han afectado extensas regiones del país generando desplazamientos y más desempleo.

En este contexto, ha sido muy controvertido por parte de dirigentes gremiales, de expertos y académicos conocedores del tema, el reciente proyecto de ley de reforma laboral presentado por el gobierno nacional al Congreso de la República; se afirma que de ser aprobado como está en el texto puede generar aún más desempleo con todas sus consecuencias.

Y oportuno que quienes se interesan e influyen en los temas de empleo y desempleo, repasen o estudien tres libros muy interesantes sobre las amenazas para determinados sectores laborales por el avance de la llamada Cuarta Revolución Industrial, con la Inteligencia Artificial ( IA ) , el big data, la robótica, la automatización, el Internet de las cosas (IoT), etc. Uno se titula , ¡Sálvese quien pueda! cuyo autor, Andrés Oppenheimer viajó a muchos países y comprobó lo que está ocurriendo en materia de desempleo por las causas mencionadas. Está también el libro de Jeremy Rifkin titulado, El fin del Trabajo, nuevas tecnologías contra los puestos de trabajo. Y como complemento, el famoso libro de Yuval Noah Harari: 21 Lecciones para el Siglo XXI en donde explica como por las nuevas tecnologías digitales podrían quedar miles de millones de personas sin empleo en el mundo con sus graves efectos económicos, políticos y sociales. Una fórmula, es un ingreso básico solidario. El problema es la consecución de los recursos financiero necesarios.