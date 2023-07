Consejos oportunos

Ahora cuando se intensifican las campañas políticas de quienes aspiran a ser elegidos alcaldes, concejales, diputados y gobernadores en las elecciones de octubre, no sobra volver a repasar el libro titulado, Liderazgo, cuyo autor Rudolph W. Giuliani relata su exitosa experiencia cuando ejerció como alcalde en Nueva York- de 1994 a 2001- y logró sacar a la ciudad de los numerosos y graves problemas que la afectaban hasta llegar a ser considerada como una ciudad fallida. Sus logros fueron muy notorios y fue reelegido. Algunas de sus recomendaciones son:

*Dar prioridad a lo prioritario; lo primero es lo primero. Empezar con pequeñas victorias. Los pequeños éxitos ayudan a levantar la moral de la comunidad. No descuidar los pequeños detalles es la esencia de la famosa Teoría de la ventana rota. Si en un edificio desocupado hay una ventana rota y no se arregla pronto, al poco tiempo se habrán roto más. Si en una vía no se tapa rápido un hueco, pronto habrá muchos más. En la ciudad está el ejemplo; ahora hay decenas de miles por tapar.

*Prepararse incesantemente. No dar nada por sentado y como se dice en otros países, “confiar y verificar”. En nuestro medio, en muchos casos la fórmula es “desconfiar y verificar”. Además, lo afirma el autor, es necesario realizar conferencias frecuentes para su equipo de colaboradores en temas especializados como medio ambiente, urbanismo, seguridad social, desarrollo económico, etc. Ahora el concepto de moda es, Sostenibilidad: integración entre lo económico, lo social y ambiental.

*Rodearse de grandes personas. Un líder eficaz debe saber escoger y designar a funcionarios adecuados, expertos, eficientes e íntegros para cada trabajo.

*Reflexiona y luego decida. El arte de tener éxito en las campañas dice Giuliani, “consiste en saber determinar cuál es el tema o temas que más interesan a la gente. Y de otros consejos: Prometa menos y de más. Lealtad: la virtud esencial. También, estudie, lea y aprenda por su cuenta.

Y para complementar este escrito, considero oportuno recordarle a las candidatas y candidatos una frase muy oportuna de Dov Seidman experto en el fomento de una cultura corporativa ética, en su libro, How. “Estamos en un mundo hiperconectado e hipertransparente; estamos en la era del comportamiento”. Cierto, todo tarde o temprano se sabrá. Las noticias cotidianas lo demuestran. Y la reputación y la transparencia para gobernar bien, es fundamental.