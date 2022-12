El libro para turismo

Esta en las librerías. Se trata del libro Guía Turística de Bucaramanga 400 años, cuyo autor es Carlos Rueda Rojas, ingeniero industrial de la UIS quien en buena hora decidió escribir una muy bien elaborada y documentada guía turística de la ciudad y los municipios del área metropolitana.

Cada tema está muy bien resumido, redactado y adornado con hermosas fotografías. Está la historia de la ciudad y clasificadas sus áreas urbanas. De cada una se describe la historia y la importancia de parques, capillas, iglesias, sitios emblemáticos, museos, teatros, centros comerciales, restaurantes, hoteles, universidades, los centros de salud simbólicos, sedes del gobierno, ect. Y no falta además la presentación de los atractivos turísticos de Floridablanca, Piedecuesta y Girón. Como complemento jalona también la atención hacia La Mesa de los Santos, San Gil, Barichara, Las Gachas en Guadalupe, y el lago Topocoro en Hidrosogamoso, como pocos para el ecoturismo si se reglamenta, vigila y controla bien.

Para resaltar lo emotivo que es ir al Museo Casa de Bolivar en la calle 37 cerca de la Iglesia de San Laureano. Un sitio de historia donde se hospedó el Libertador algunos meses. Y conocer la parte externa, el llamado Parque de los Edecanes en donde se puede degustar entre varias opciones, el famoso café Mesa de los Santos, producido en los hermosos cafetales de la Hacienda El Roble, que también recibe visitantes para conocer sus cafetales, sus imponentes árboles de sombrío y caminar por sus senderos verdes para avistar hermosas aves de distintas especies.

Hay un gran potencial turístico en la ciudad, pero también grandes desafíos para consolidarlo. Urgente frenar la inseguridad y el caos vial en el área metropolitana; un gran reto para vengan más turistas. Urgente, más autoridades de tránsito en las calles, más orden y disciplina para motociclistas que se tomaron los andenes, no respetan señales de tránsito, agresivos muchos con sus motos-ruido; más cultura ciudadana, menos desorden en calles y andenes; acabar con el ruido de diversas fuentes que estresa y desanima a las personas a salir; ciclorutas para los ciclistas, no para las motos; menos peatones irresponsables cruzando peligrosamente las calles. Aplicar el Código de Policía sin contemplaciones, para que no sea letra muerta. Libertad y orden, no libertinaje y desorden como se observa en muchos sitios de la ciudad. Y menos podas extremas y más arborización. El verde, la seguridad y tranquilidad, son grandes atractivos turísticos.