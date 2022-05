Filantropía empresarial

En un mundo como el actual, convulsionado en lo político, lo económico, social y ambiental, las tensiones crecientes entre las superpotencias nucleares podrían desencadenar lo que definen como la “ destrucción mutua asegurada”. También la pandemia del Covid- 19 le mostró a la humanidad sus debilidades y amenazas. En este contexto es bueno destacar que existen personas poderosas sensibles a los problemas sociales globales y regionales, y actúan en consecuencia. Para nombrar sólo algunos, están los millonarios filántropos estadounidenses como Bill Gates, dueño de Microsoft; Warrent Buffett, reconocido banquero de inversión; Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York y Carlos Slim, el mexicano dueño de la empresa Telmex.

Aunque en el país falta mucho por conocer lo que importantes empresarios con sus fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro hacen por el bien común, hay que destacar el macroproyecto realizado para el sector de la salud por el conocido empresario Luis Carlos Sarmiento Ángulo, líder del Grupo Aval, Se trata de la construcción en Bogotá, con un costo de 1,3 billones de pesos de una Clínica Oncológica, que muy pronto estará totalmente al servicio de la comunidad sin distingos económicos o sociales. Con su moderna infraestructura, tecnología avanzada, equipos de la más alta calidad, laboratorios, sistemas para la investigación, personal médico especializado y demás requisitos, harán de esta clínica una vez entre totalmente en funcionamiento, con su posicionamiento como la mejor de América Latina en la lucha contra el cáncer.

No sobra recordar que el cáncer es la segunda causa de muerte en Colombia - 50.000 personas al año- después de las enfermedades cardiovasculares. También se sabe que los diagnósticos de las enfermedades cancerígenas con sus costosos y largos tratamientos hacen que muchas personas no puedan ser atendidos con la prontitud adecuada. Se espera que el ejemplo de Luis Carlos Sarmiento estimule a más empresarios a vincularse a causas y proyectos -sociales y ambientales, por ejemplo- necesarios para bien común. Una buena y oportuna fórmula contra las graves desigualdades sociales que afectan al país. Además, como lo dice Dov Seidman en su libro How, “lograr y mantener una excelente reputación corporativa es una preocupación cada vez más grande de líderes corporativos visionarios”.