Más control a la pólvora

El creciente número de personas quemadas en estas fiestas de fin de año por el uso inadecuado o irresponsable de la pólvora y que ha afectado especialmente a menores de edad con secuelas físicas y sicológicas para muchos, ha motivado al gobierno nacional para la expedición de nuevas normas y decretos más estrictos al respecto.

No sobra recordar que salvo eventos que involucren artículos pirotécnicos en sitios adecuados y previamente autorizados por los alcaldes, con vigilancia de la policía y presencia de los cuerpos de bomberos, no ha sido suficiente lo que determina claramente el Código Nacional de Policía- Ley 1801 de Julio 29 de 2016- en su Artículo 30: “ No se puede fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente”.

Con la expedición reciente del decreto 2174 de 2023 firmado por varios ministros, se prohíbe completamente “ la producción o fabricación, la manipulación o uso y comercialización de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que contengan fósforo blanco”. Su incumplimiento puede ser castigado con multas que podrían llegar a los $230 millones de pesos.

Pero como se dice, que “ del dicho al hecho hay mucho trecho”, es necesario socializar ampliamente este decreto; y muy oportuno sería además que los Comandos de la Policía Nacional en las distintas ciudades conformen equipos especiales para actuar rápido y llegar con prontitud a los sitios donde se escuche el ruido por la detonación de voladores un otro tipo de pólvora para sancionar drásticamente a los ruidosos. Habrían menos adultos, jóvenes y niños quemados, menos mascotas estresadas e infartadas, menos aves estrelladas y muertas, y desde luego menos contaminación por ruido que tanto afecta la calidad de vida y la salud de las personas.

Y otro argumento contra la pólvora explosiva es la llegada del fenómeno de El Niño que ya se siente en varias regiones del país con sus olas de calor y la escasez de agua, lo que facilita que se produzcan incendios causados por el volador encendido destruyendo valiosos bosques y entornos verdes que necesitaron muchas décadas para formarsen.

Ojalá que un control más estricto contra el uso irresponsable de la pólvora para diversión de algunos, se traduzca en acciones y resultados concretos por parte de las autoridades competentes.