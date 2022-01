Por amor a sus mascotas

Muy conmovedoras las imágenes ampliamente difundidas por importantes medios de comunicación en las cuales se ve a un habitante de la calle en Bucaramanga celebrándole el cumpleaños de su perrito Shanggui junto a su perrita, La Nena, inseparables compañeros en su vida cotidiana de pobreza extrema que los obligan a vivir de la caridad y compasión de transeúntes y a dormir donde los coja la noche.

Sin que José Luis Matos -conocido como Shoko- se diera cuenta, en su emotivo acto cantándole a su mascota y compañero de su duro vivir, fue grabado por un transeúnte y las imágenes difundidas ampliamente en las redes sociales; hasta donde se sabe ya han despertado la solidaridad y ayuda de persona naturales y fundaciones animalistas. Ojalá que para bien le cambie la vida.

Pero este caso no debe pasar inadvertido u olvidado. Es un llamado de atención para que la acción oficial y el voluntariado social intensifiquen su labor para ayudar a salir de su infortunio a los miles de habitantes de la calle, hombres, mujeres y niños, que por diversos motivos han caído en infortunio extremo. Se espera que las instituciones oficiales correspondientes realicen y actualicen los análisis, estadísticas y estudios correspondientes de esta tragedia social que para muchos no deja de crecer. Las causas sobran, como el desempleo, el maltrato intrafamiliar, la miseria extrema, la caída en el alcoholismo y la drogadicción, etc.

Mucho por hacer al respecto con programas y estrategias adecuadas que devuelvan a esas personas a una vida digna en el contexto de los Derechos Humanos contemplados en la Constitución Política. En algunas partes se les da trabajo como en el aseo de parques, en brigadas de limpieza de quebradas contaminadas de residuos sólidos, etc.

Y para “Shoko”, el personaje noticia que ama a los animales -tendencia que afortunadamente está creciendo- qué bueno fuera lo vincularán laboralmente a un refugio de animales. Como se sabe, la actual administración de Bucaramanga ha dado comienzo a la construcción de un centro de bienestar y protección animal, para recogerlos, rescatarlos, recuperarlos y prepararlos para darlos en adopción. Mucho por hacer al respecto contra el abandono y el maltrato animal por la crueldad humana.