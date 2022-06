Un día más limpio

El Día sin Carro y sin Moto que se realizó en los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga puede ser considerado como positivo en muchos aspectos. Dejaron de circular 600.000 vehículos y disminuyó la contaminación atmosférica por menos material partículado PM 2.5 y dióxido de carbono (CO2)- el principal gas de efecto invernadero- causantes de numerosas enfermedades cardiorespiratorias y muertes en el país.

Fue un día con menos ruido y sin motos invadiendo andenes y ciclorutas; sin carros parqueados en las vias congestionadas que causan grandes trancones que afectan la calidad de vida ciudadana y la imagen de la ciudad. Bueno tambien para los transeuntes que pudieron caminar con más facilidad, seguridad y tranquilidad.

Tambien fue un día para valorar la importancia de las ciclorutas como medio de transporte limpio, convertidas en motorutas por falta de control. Oportuno destacar la importancia de promover y estimular la adquisición de vehículos eléctricos, que no hacen ruido ni no contaminan el aire. Papel fundamental el de las empresas constructoras que deben incrementar en sus proyectos la instalación de cargadores eléctricos para este propósito. También fue un día para valorar la importancia del trasporte en taxi, del sistema de transporte masivo que con seguridad, comodidad y calidad en el servicio es una buena alternativa contra el caos del tráfico vehicular particular.

Que sirva también El Día sin Carro y sin Moto de referente para que los alcaldes del Área Matropolitana sigan trabajando unidos para lograr soluciones efectivas a los problemas comunes como la congestión vehicular contratando más agentes de tránsito; contra la inseguradad, la contaminación visual, el ruido, el aire tóxico, la conservación y protección de los bosques, un plan de reforestación y arborización masiva, limpieza de las quebradas y desde luego la pronta construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales- ptars- como la inaplazable para el Río de Oro, contaminado y degradado en extremo.

Nota. Buena noticia; el ingeniero Rodolfo Hernández asumirá su curul en el Senado de la República. Una oportunidad para que continúe, entre otros temas, en su lucha contra la corrupción, la evasión de impuestos y desde luego la defensa del Páramo de Santurbán.