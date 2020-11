Juntos lo hacemos realidad

Este ha sido un año de grandes dificultades. La pandemia, y sus consecuencias a nivel económico y social, han amplificado una problemática histórica de desigualdad y pobreza fruto de la corrupción y la falta de inversión y acceso a las oportunidades que el estado debe brindar a sus ciudadanos. A esto, se suma el impacto de los fenómenos naturales que, aunque en el presente parecen ineludibles, pueden ser mitigados si tomamos consciencia del impacto ambiental de nuestra actividad y empezamos a construir un futuro sostenible para las próximas generaciones.

La reactivación económica, la generación de empleo, la reducción de los índices de pobreza, la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el cierre de brechas sociales son objetivos globales que requieren del trabajo articulado de todos. El año 2020, nos está enviando señales de alerta y es hora de tomar acción. Este no es un momento para ser espectadores, ni para esperar que los demás nos reporten sus resultados; es el momento de hacer que las cosas sucedan. El desempleo no se acaba haciéndole seguimiento al indicador; se acaba sumando esfuerzos entre el público y el privado para materializar los proyectos más estratégicos de la región. La corrupción no se acaba escribiendo mensajes de rechazo en redes sociales; se acaba cuando se saca del juego a quienes insisten en desangrar las instituciones para su propio beneficio. Recordemos que, en un negocio corrupto, es igual de culpable el que cobra, que el que paga.

Tenemos, públicos y privados, la inmensa responsabilidad de reconstruir nuestro país. Tenemos la oportunidad de replantear la forma de hacer las cosas y articular nuestros esfuerzos para maximizar el impacto de las nuevas inversiones que lleguen a la región. La Alcaldía de Bucaramanga ha demostrado que se pueden llevar a cabo licitaciones transparentes, con múltiples oferentes y sin requisitos “a la medida”. Si uno de los motores de la reactivación es la obra pública, necesitamos ejecutarla de manera eficiente y garantizar que los ciudadanos reciban el mayor beneficio posible.

La construcción de un futuro mejor es posible. Trabajando juntos, lo hacemos realidad.