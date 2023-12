Liderazgo Metropolitano

Acepto el reto de Sergio Arenas y me uno a esta causa de varios columnistas de este medio que hacemos un llamado de atención sobre la pertinencia de contar con una ciudad metropolitana que se desarrolle de manera planificada, coordinada y estratégica para maximizar el beneficio que esta le puede brindar a los ciudadanos haciendo un uso racional de los limitados recursos públicos. Pensar en un Distrito Metropolitano suena como un imposible, pero me resisto a creer que no podamos, entre todos, encontrar la fórmula para lograr que esta iniciativa se materialice.

De entrada, descarto que el distrito se cree mediante un acto legislativo. Me parece inviable que un tema tan controversial (y perjudicial para quienes administran la burocracia) se decida en el Congreso. Descarto también, por los mismos motivos, que se pongan de acuerdo los 4 alcaldes, o la tercera parte de cada uno de los concejos para convocar a una consulta popular. Eso nos deja una sola opción: que el 10 % del censo electoral de los cuatro municipios, es decir, aproximadamente 94.000 personas, promovamos la consulta. Esta tarea no será sencilla, pero será la oportunidad de validar qué tan comprometidos estamos los ciudadanos metropolitanos con una gestión ordenada y eficiente del territorio.

Un buen punto de partida es el estudio que ha venido desarrollando la Cámara de Comercio de Bucaramanga desde el año 2005 y que, con corte a febrero del 2022, cuenta con un diagnóstico profundo de las problemáticas actuales y plantea una primera aproximación a la estructura organizacional, financiera y tributaria del Distrito Metropolitano. La socialización de este diagnóstico y de las múltiples ventajas de esta transformación institucional, será fundamental para generar conciencia entre los ciudadanos y acercarnos a lograr el consenso requerido.

Se supone que la articulación de los proyectos de impacto metropolitano debería estar en cabeza AMB pero, mientras siga siendo manejada como una Secretaría del municipio, estaremos condenados a la desarticulación. En este caso, somos los ciudadanos quienes debemos trabajar de forma coordinada para que exista una agenda metropolitana por encima de los intereses políticos de los mandatarios. Los gremios, los empresarios, y las instituciones educativas debemos asumir un liderazgo metropolitano que nos permita convocar a la ciudadanía para consolidar el Distrito.

Para seguir con la dinámica, reto a Manuel Rodríguez a compartir sus ideas al respecto, con la ilusión de que pasemos de EXPECTANTES a PROMOTORES de esta iniciativa.