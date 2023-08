76 años de engaños y mentiras

El congreso de Estados Unidos está actualmente reunido en el capitolio atendiendo a una serie de audiencias programadas para escuchar una información clasificada que esperan, forzará al Pentágono a “acabar con el secretismo sobre la existencia de naves extraterrestres que visitan la Tierra”. Los legisladores de ambos partidos se han unido compartiendo ese mismo mismo objetivo, para comenzar, acordaron cambiar el nombre despectivo de UFOS por “Fenómenos Aéreos sin Identificar o UAP”. Y aclararon que “el presidente no es responsable de lo ocurrido, él es solo un empleado provisional del gobierno. Es otra la entidad gubernamental que secretamente ha manejado este asunto desde 1.947”.

La primera sesión se inició con las palabras del testigo Ryan Graves (expiloto de la armada) quien aseguró que “Los avistamientos ahora no son raros, ni aislados, son la rutina”. Le siguió David Grusch, (con 14 años en los servicios de inteligencia y en las investigaciones UAP del Pentágono) quien afirmó: “el gobierno opera este asunto en secreto, sin la supervisión del congreso, algunos colegas míos, que han hablado, han sido brutalmente tratados”. Le preguntaron si el gobierno tenía algunos UAP en su poder y respondió “Absolutamente si, me lo confirmaron 40 testigos a lo largo de 4 años y aseguró que el Pentágono también también esconde restos biológicos no humanos”.

El 26 de Julio se llevó a cabo la tercera audiencia celebrada en la cámara alta, donde Sean Kirkpatrick, (director de la oficina encargada de los avistamientos) comunicó: “hay 650 casos potenciales de UAP que están siendo revisados por el el gobierno”. También en noviembre del 2022 la NASA anunció públicamente que tiene un equipo investigando a los UAP, un tema que históricamente había sido objeto de burla por parte de la comunidad científica.

Se sabe que “desde 1947 el gobierno de USA ha tenido contacto con tripulantes de los UAP y también que algunas de sus naves han sido agredidas y capturada para copiar su tecnología mediante ingeniería inversa”. Pero declarar oficialmente esta verdad sería admitir que nos han estado engañando desde entonces. Si desde el comienzo hubieran divulgado esta noticia, tal vez habrían creado un escenario positivo de unidad planetaria. En vez de eso establecieron una política de terror: revocando las licencias a pilotos que hablaran y ridiculizando y atormentando a los testigos para forzarlos a callar.

Extracto de una publicación de El País, Madrid, España 26/07/23