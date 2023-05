El mundo sin petróleo

Traduzco apartes de la conferencia “ The world without oil” del reconocido científico Gregg Braden.

“Por qué queremos volver a una civilización sin petróleo, cuando todos los avances que hemos logrado en 150 años tienen ese elemento como base? Hay personas que creen que el petróleo solo sirve como combustible para el transporte y no son conscientes de que sin él, nuestra vida moderna desaparecería. Otra cosa sería si el hombre pudiera crear un sustituto que pudiera reemplazarlo, pero hasta ahora, nadie ha logrado reproducir el petróleo artificialmente. Tal vez ustedes no sean conscientes de cuanto dependemos de este producto orgánico, que fabrica la Tierra en sus entrañas gestándolo durante millones de años. Valorémoslo en vez de satanizarlo y usémoslo eficientemente, pero no pretendamos prescindir de él hasta haber encontrado una tecnología que lo reemplace.

Existen mas de seis mil artículos invaluables que no podrían existir sin el soporte del petróleo, entre ellos la primera afectada sería la industria electrónica que necesita de cables y chips para la producción de: computadores y teléfonos celulares. También quedaría anulada la posibilidad de proveernos de: paneles solares, carros eléctricos o tarjetas de crédito, porque toda esta tecnología necesita del petróleo. Lo necesitamos además para alimentar los generadores que producen la electricidad. Y sin combustible tampoco volarían aviones, ni rodarían camiones, buses o automóviles. La medicina, sin el uso del petróleo, retrocedería a la era de las sanguijuelas. Se frenaría la producción de los equipos médicos modernos que conocemos y desaparecerían del mercado: las piernas y brazos artificiales, los dientes postizos, los audífonos para sordos, antihistamínicos y aspirinas. Y ¿que sería de la industria textil sin las fibras sintéticas sacadas del petróleo? o las confecciones de ropa sin esas telas? Tampoco sobreviviría la agricultura a gran escala sin las bombas para regar los cultivos que funcionan con petróleo.

El CO2 no es enemigo del medio ambiente, es un elemento que es necesario para la vida. Repasemos la historia: en el Pleistoceno, la mayoría de la superficie terrestre estaba cubierta de hielo, el CO2 había bajado a 180 partes por millón, lo que no era suficiente para que los árboles y vegetales subsistieran y de hecho murieron, ¿resultado? el hambre mató animales y hombres por igual. En cambio en el período Cámbrico, cuando el nivel de CO2 estaba más alto que el de ahora, la vida floreció y surgieron nuevas especies”.