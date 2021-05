El recogimiento

Así como hay un tiempo para el festejo y la alegría, la vida no estaría completa si no existieran también momentos de recogimiento y de contacto con uno mismo. La comprensión de quienes somos se da cuando interiormente observamos cuáles son nuestras inclinaciones y dones, cuáles nuestras necesidades, qué tipo de pensamientos cultivamos y qué actitudes exteriorizamos, y lo más valioso: la evaluación de los resultados. Quienes así toman consciencia de sí mismos no son influenciables y están capacitados para escoger su propio destino. En cambio muchos se orientan por los sucesos exteriores y así quedan convertidos en un rebaño fácilmente domesticable, que acepta las propuestas mentirosas creadas por sus programadores. Con métodos muy efectivos los engañan con afirmaciones como esta: “dedica tu vida a obtener dinero y lograrás la felicidad”.

En nuestro tiempo vivimos el final de un ciclo de 25.920 años y su cierre marca el derrumbe de una civilización, la nuestra. Pasaremos a un nivel superior y allí quedará eliminado todo aquello que anteriormente haya arrojado resultados negativos para la humanidad y el planeta. Serán sustituidos: los sistemas: político, económico y educativo, además del modelo religioso y ético. Disuelto este período, habremos salido de la escuela del sufrimiento y nuestro próxima experiencia será ejercer como ciudadanos galácticos. Este ascenso evolutivo se ha estado preparando con la entrada al planeta de energías cada vez más elevadas, que tanto la madre Tierra, como nosotros, integramos diariamente hasta que logremos estabilizarnos en la siguiente frecuencia, que es la de quinta dimensión, donde ocurre la transformación de nuestro cuerpo y la expansión de sus facultades.

Este tiempo de transición es de paciente espera y recogimiento que nos brinde paz y absoluta confianza en medio de la tormenta. Activemos la gratitud con el Creador, porque muchos seres habrían querido estar aquí en este tiempo, pero nosotros somos los privilegiados que observarán y aprenderán del acontecimiento más extraordinario de todos los tiempos en la galaxia: el rescate de un pequeño mundo azul que por eones había estado esclavizado por fuerzas negativas.