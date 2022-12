Las relaciones de pareja

En Grecia antigua el oráculo de Delfos consideraba que: “investigar la propia esencia debía ser el punto de partida para comprender el mundo”, por ello las palabras “conócete a ti mismo” estaban grabadas en letras de oro a la entrada del templo de Apolo. En nuestro tiempo la única forma de conocernos a nosotros mismos es mediante el espejo de las relaciones. Decía C. G. Jung “yo no miro al otro, me miro a mi mismo a través de él”.

Es un engaño esperar que alguien pueda hacerme feliz, o que yo pueda hacer feliz a otro. Adoptar el rol, que se espera que desempeñe una pareja, hace imposible apreciar la verdadera personalidad de cada uno, y, cuando se exprese, provocará que las frustraciones reemplacen a las ilusiones y la verdad genere rechazo. Cumplir con el rol asignado también crea dependencia y confianza en que las cosas permanecerán igual. Pero las personas y las circunstancias cambian y tal vez una de las partes no lo acepte, entonces los roces y conflictos se multiplican. Para activar la comprensión mutua se necesita que el diálogo constructivo saque a la luz las incompatibilidades y se hagan acuerdos flexibles, seguidos de cláusulas severas por incumplimiento

La mayor enseñanza la reciben las parejas en su período del noviazgo: entonces solo se fijaban en las cualidades del otro ignorando sus defectos y, desde esa faceta, cada uno sentía haber encontrado su pareja ideal. Ahora ocurriría lo mismo si cada uno procurara dar a su pareja lo mejor de si mismo, así el cónyuge respondería en la misma forma, porque por Ley de Correspondencia: “de lo mismo que das, recibes”. Anteriormente en las escuelas de misterio, la evolución del hombre culminaba cuando había aprendido todo sobre el amor. En nuestra época el laboratorio del amor es la familia, porque es allí donde es más fácil cultivar el amor, ese amor que nace como una chispa, pero puede expandirse hasta llenar, todas nuestras experiencias con el elixir sagrado llamado felicidad.