Tiempo de aprendizaje acelerado

Si miramos hacia afuera vemos que el caos domina en todas las latitudes de la Tierra: caos causado por terremotos, erupción de volcanes, inundaciones y sequías. Caos en: la economía, la ecología, el clima, y las relaciones humanas. La pregunta es: ¿Como podemos sobrevivir en este final de ciclo, cuando el mundo que conocemos está en demolición? Hay que recordar que antes de un nuevo amanecer está la noche oscura del alma y para salir de allí hay un aprendizaje acelerado que es necesario completar. Comienza por soltar apegos, tanto emocionales como físicos porque, lo que crees “tuyo”, es posible que no pueda acompañarte en el viaje dimensional que emprenderemos.

De acuerdo al plan divino estás ubicado donde necesitas estar para aprender. A partir del nacimiento tu memoria comienza a llenarse y en el transcurso de la vida la nueva información proporciona evolución a tu consciencia. Mueres cuando el aprendizaje termina, o cuando estés tan cristalizado que ya no seas capaz de aprender mas. Aprovecha entonces la realidad exterior que te trae una lección nueva cada día. Esa es la escuela donde aprendes paciencia y tolerancia, y cuentas con quienes te rodean que son tus más hábiles maestros entrenadores.

¿Podemos cambiar la situación que actualmente nos acosa? Tratar de modificar algún evento exterior es, no solamente tiempo perdido, sino la causa de muchas frustraciones. Solo hay una forma de vivir lo que queda de este período de transición: transformar nuestro interior, para hacernos correspondientes con una sociedad distinta, donde primen: el amor, la bondad y la cooperación. El primer paso es cambiar nuestros pensamientos, creencias y sentimientos negativos en su opuesto positivo y aprender a valorar las experiencias por las enseñanzas que nos dejan. Así, por “Ley de Correspondencia” mereceremos una existencia más armónica y feliz. Procede a desterrar tus pensamientos de miedo para que, lo que mas temes, no se convierta en tu siguiente vivencia. Que la paz te acompañe, porque si no tienes paz en el corazón, tampoco la encontrarás en ninguna otra parte.